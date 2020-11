R.Unido.- Sturgeon promete un nuevo referéndum de independencia tras las elecciones escocesas de mayo

La líder escocesa anuncia un pago extraordinario de 500 libras para el personal sanitario escocés



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La ministra principal escocesa y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, ha prometido este lunes que habrá un nuevo referéndum de independencia para Escocia a "principios" de la próxima legislatura del Parlamento escocés que resulte de las elecciones previstas para el 6 de mayo de 2021.



"En esas elecciones voy a pediros vuestra autoridad, la vuestra y la de nadie más, para un referéndum de independencia legal que se celebraría a principios de la nueva legislatura", ha afirmado Sturgeon durante el congreso anual del SNP, celebrado este lunes de forma telemática.



"¿Quién está mejor situado para liderar la recuperación de Escocia y construir un futuro mejor? ¿Los gobiernos de Westminster (el Parlamento británico) que no hemos votado? ¿O los gobiernos escoceses independientes o del partido que sea que hemos elegido nosotros pensando con el corazón en lo mejor para Escocia?", ha planteado Sturgeon. "Deberíamos confiar en lo que es posible si tomamos nuestro futuro en nuestras manos", ha remachado.



Además, la líder independentista escocesa ha afirmado que la campaña por la independencia no distrae de la lucha contra el coronavirus. "La independencia no es una distracción para la reconstrucción postCOVID, sino que es esencial para hacerla bien", ha apuntado.



En particular se ha referido a la "banda de brexiters de Boris Johnson" que toman decisiones en nombre de los escoceses frente a la opción de un gobierno del SNP "internacionalista, que mira al exterior".



En respuesta, la oposición unionista escocesa ha acusado a Sturgeon impulsar un "referéndum que divide" y de concentrarse en la independencia en lugar de en la actual pandemia. "Está completamente desconectada de la gente de toda Escocia", ha reprochado el líder del Partido Conservador Escocés, Douglas Ross.



PAGA DE 500 LIBRAS



Por otra parte, Sturgeon ha anunciado una paga extraordinaria de 500 libras (unos 558 euros) como agradecimiento a los trabajadores sanitarios y de servicios sociales por su "servicio extraordinario" y su respuesta a la pandemia de coronavirus. El personal con turnos a tiempo parcial recibirán la parte proporcional.



La líder escocesa ha pedido un "aplauso para quienes nos cuidan" y ha subrayado que estos aplausos "nunca son suficientes", por lo que debe haber un agradecimiento "más tangible" con esta paga que se materializará antes de que termine el presente año fiscal.



"Por descontado queda que este pago ni se acerca a poder expresar nuestra admiración absoluta por quienes nos han cuidado tan heroicamente, pero es una demostración de lo que os debemos colectivamente, un 'gracias' de corazón por los sacrificios que habéis hecho", ha argumentado. En ese sentido, ha pedido al primer ministro británico, Boris Johnson, que este pago esté libre de impuestos.



Unos 300.000 médicos, enfermeros, celadores y asistentes sociales se beneficiarán previsiblemente de esta medida, que costará unos 180 millones de libras.



Además, Sturgeon ha anunciado créditos blandos de 100 libras para que los hogares escoceses puedan "pagar las facturas de combustible y que sus hijos no pasen hambre" esta Navidad.

