Portaltic.-SpaceHey, la nueva red social inspirada en MySpace

MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Un estudiante ha creado una nueva red social llamada SpaceHey, que busca recuperar el diseño original de MySpace, que se lanzó por primera vez hace cerca de 20 años.



An, un estudiante de 18 años que afirma echar de menos MySpace, ha anunciado la creación de la nueva red social SpaceHey, con la que los usuarios podrán crear su propio perfil personalizado, seguir a amigos y escribir entradas de blog.



A pesar de que el joven estudiante tan solo tenía dos años cuando se utilizaba MySpace, An afirma que ha investigado mucho sobre la red social y que en la actualidad no existe ningún espacio 'online' comparable al MySpace de 2005 a 2008.



Por esa razón, el estudiante ha creado este mes SpaceHey, como un "espacio para amigos" en el que "crear un perfil, enviar y recibir mensajes, subir imágenes, crear grupos y mas". "Seamos realistas: estamos en 2020. Es un año difícil. ¡Todos merecemos un poco de diversión y nostalgia por tiempos mejores", ha señalado An a través de Product Hunt.



La interfaz de SpaceHey es bastante sencilla y la red social cuenta con diferentes apartados, entre ellos una página de entradas de blog, aunque en un futuro se añadirán otros como grupos, eventos y vídeos.