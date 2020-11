Portaltic.-Apple planea usar una cámara periscópica de Samsung en su próximo iPhone, según Digitimes

01/01/1970 IPhone 12 Pro POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A APPLE



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Apple trabaja actualmente en el desarrollo del nuevo modelo de 'smartphone' para suceder a su iPhone 12 y planea introducir una lente periscópica en la cámara fabricada por una compañía externa surcoreana, que podría ser Samsung, según ha informado Digitimes.



Varios terminales actuales en el mercado hacen uso de cámaras periscópicas, que permiten lograr cifras de zoom más altas. Es el caso del Oppo Reno 10x Zoom o del más reciente Samsung Galaxy S20 Ultra, con un zoom de hasta cien aumentos (100x).



Apple no ha utilizado hasta ahora lentes de este tipo en ninguno de sus móviles, pero según fuentes de la industria de Corea del Sur, la compañía estadounidense busca ahora llegar a acuerdos con fabricantes de este país para utilizar sus periscopios, como ha recogido inicialmente Digitimes.



Apple podría utilizar las lentes periscópicas desarrolladas por la surcoreana Samsung, ya presentes en sus dispositivos, como precisamente el Galaxy S20 Ultra, como ha informado The Next Web.



Por el momento esta negociación se encuentra en sus fases iniciales y no se conoce si Apple planea utilizar el periscopio en su próximo modelo de iPhone o si lo hará más adelante.