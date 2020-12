Polémica por mensajes de odio atribuidos a la selección argentina de rugby

Buenos Aires, 30 nov (EFE).- La selección argentina de rugby, conocida como Los Pumas, es objeto de polémica en su país este lunes después de que hayan salido a la luz varios tuits racistas, machistas, xenófobos, antisemitas, clasistas y discriminatorios que se atribuyen a su capitán, Pablo Matera, y a otros miembros del equipo.

Se trata de supuestos chistes realizados hace años por esos jugadores contra las personas negras, las personas de nacionalidad boliviana y paraguaya, la mujer, las empleadas domésticas, los peronistas y, en el caso de uno de ellos, contra los judíos.

Esta controversia llega en un ambiente de malestar en Argentina con Los Pumas por lo que muchos consideraron como insuficiente homenaje al fallecido Diego Maradona debido a que en su partido del sábado pasado contra Nueva Zelanda apenas llevaron una cinta negra sin realizar más actos especiales, todo ello mientras los All Blacks le dedicaban la tradicional "haka" al 'Pelusa'.

En la mañana de este lunes, Los Pumas ofrecieron una disculpa pública a través de un vídeo en el que el propio Matera tomó la palabra para asegurar que sabían que su forma de homenajear a Maradona había causado "decepción", y que para ellos 'el Diez' era una persona "sumamente importante", mientras indicaron que le harán llegar a la familia la camiseta que los All Blacks hicieron con el apellido Maradona.

MULTITUD DE MENSAJES DE ODIO

Sin embargo, mientras Los Pumas publicaban esas disculpas, se viralizaron en Argentina las capturas de unos mensajes que supuestamente realizaron en el pasado Matera, quien borró su cuenta en Twitter, y los también internacionales argentinos Guido Petti, quien también borró su cuenta, y Santiago Socino, que mantiene su cuenta activa pero en ella no aparecen los tuits que se le atribuyen.

Hasta el momento, Matera, Petti y Socino no han desmentido la autoría de los tuits que se viralizaron.

En uno de los tuits que se le atribuyen a Matera, jugador del Stade Francais de Francia, se lee: "Sudáfrica Baby Por fin me voy de este país lleno de negros... Ouch!!".

"Linda mañana para salir en el coche a pisar negros", se dice en otro.

Matera habría hecho supuestamente alusión en varios de sus tuits a sus empleadas de servicio doméstico, con afán humorístico, refiriéndose a ellas con el calificativo despectivo de "mucama".

"La mucama está hace dos horas haciéndose la que limpia la televisión mientras busca la forma de enchufar los cables de DirecTV para ver su novela", se escribe en un mensaje.

"El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida", reza otro.

A su compañero Guido Petti, jugador de los Bordeaux Begles, se le atribuyen asimismo mensajes de odio contra las empleadas de casa.

"¿Qué es una mucama embarazada de trillizos? Un kit de limpieza", se lee en un mensaje de los cuales, de nuevo, no se puede determinar con exactitud su autor porque el segunda línea de Los Pumas borró la cuenta en la red social.

"Tengo una empleada nueva de 18 años, flaca, morocha (morena) de ojos celestes... Puedo jurar que le pasa el trapo a varias amigas", cuenta en otro mensaje.

Supuestamente también es Petti quien utiliza el despectivo "negros" para referirse a las personas de barrios humildes argentinos, un calificativo de odio extendido en Argentina: "Con la cantidad de celulares, carteras y billeteras que están robando los negros en la protesta, tienen una vida asegurada".

Tanto a Matera como a Santiago Socino se les atribuyen sendos tuits contra el peronismo, una de las ideologías políticas del país austral.

Un supuesto tuit de Matera expresa lo siguiente: "Cómo esperan que no me sienta desalentado, ese Perón está muerto y de todas formas tiene más seguidores que yo. Yo también amo a los cabezas, síganme".

Socino, quien se desempeña en el club argentino Jaguares además de en la selección, es el presunto autor de un chiste en el que el rugbier dice que le ha puesto a su nueva gata el nombre de la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y añade que en su lugar al animal le dicen "hija de mil puta".

ANTISEMITISMO

Es Socino también el supuesto creador de tuits antisemitas.

"Para ser un judío se necesita un corte en el pito.... Un corte en el pito y gastar poquito, para ser un judío", se lee en un tuit que encaja con la melodía de la canción "La Bamba".

Otro mensaje achacado a Socino va dirigido a la hinchada del equipo de fútbol argentino Atlanta, que es el club tradicional de la comunidad judía residente en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires.

"Qué quilombito (lío) se podría armar en Villa Crespo si Hitler estuviera vivo. Atlanta. El que no salta es un jabón", se manifiesta el tuit.

Parte de la comunidad argentina en Twitter pide que se expulse a Matera, Petti y Socino de Los Pumas, que en la actualidad disputan el Tres Naciones en Australia.

FRACTURA SOCIAL CON EL RUGBY

Desde hace décadas, en Argentina existe la percepción de parte de la sociedad de que el rugby es un deporte asociado a las clases altas y a personas alejadas de la realidad argentina.

Antes de conocerse los tuits, en los últimos días habían sido criticados por la tibia respuesta al fallecimiento de Maradona.

"Internamente este grupo hizo un homenaje muy grande a Diego, lo vivimos muy intensamente", dijo Matera en la disculpa junto al resto del combinado nacional, y aseveró que Maradona "marcó" a Los Pumas por actitudes como que, a pesar de "todas las adversidades que se le presentaron, nunca bajó los brazos".

Recordó además que pasaron "momentos increíbles" junto a Maradona en el Mundial 2015, incluso "dentro del vestuario", y destacó que fue "la única persona que realmente logró unir a un pueblo".



