Piñera: "Tengo fe en que el modelo chileno no se va a tirar por la borda"

Santiago de Chile, 30 nov (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este lunes tener "fe en que el modelo chileno no se va a tirar por la borda", en relación al proceso constituyente que ha iniciado el país fruto de las protestas que surgieron en octubre de 2019 para reclamar otro orden socioeconómico.

"Tengo fe y confianza en que el modelo chileno, con ajustes, con cambios, no se va a tirar por la borda, y que vamos a ser capaces de abordar una nueva Constitución", expresó Piñera durante su participación de forma telemática en el XIII Foro Atlántico, organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa.

El mandatario conservador, que fue entrevistado por Álvaro Vargas Llosa -hijo del premio Nobel de Literatura 2010-, defendió que los últimos 30 años del sistema económico y social del país, moldeado según los preceptos de la Escuela de Economía de Chicago, "fueron buenos para Chile", pero que eso "no significa que no existan grietas".

A juicio de Piñera, durante la ola de protestas desatada el año pasado, la más grave desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fueron esas "grietas" las que "surgieron con fuerza, una demanda por acelerar una mayor igualdad de oportunidades y tener menos tolerancia frente a privilegios y abusos".

Consultado por el escenario político chileno, marcado por un plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre donde con casi un 80 % de aprobación la ciudadanía votó por redactar una nueva Constitución, Piñera dijo que "los países no parten de cero" y no se pueden "pasar 40 años discutiendo sobre su carta fundamental".

"Toda Constitución es una confluencia de generaciones", planteó el jefe de Estado, "siempre debe recoger las tradiciones republicanas, los valores del pueblo chileno como la libertad en todas sus dimensiones, así como una nueva generación de derechos como educación, salud y previsión social".

VE RIESGOS EN LA IZQUIERDA "RADICAL"

Según Piñera, uno de los principales riesgos en el camino hacia esa nueva carta magna es que ha surgido "una izquierda muy radical, populista y poco respetuosa de las reglas de la democracia", aunque, aseveró, "Chile no se va a desviar de un camino de libertad y progreso".

"El segundo peligro es que la centroizquierda ha estado demasiado presionada y a veces dejándose llevar por esta otra izquierda extremista", agregó el mandatario.

LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

En el Foro Atlántico, que abordó el tema "Iberoamérica y el mundo: desafíos postpandemia", Piñera destacó las políticas públicas adoptadas por el Estado chileno para enfrentar la covid-19 y dijo que el país "se preparó desde temprano, aumentando la capacidad de testeo, mejorando el sistema de salud y la seguridad en la fronteras".

"Esperamos que lo peor haya quedado atrás, que Chile haya recuperado su capacidad de crecer y de combatir la covid-19", declaró el mandatario.

Piñera adelantó que su Gobierno ya trabaja en "un plan de segunda ola", que tiene como referencia la experiencia europea: "A ello hemos dedicado mucho tiempo, planificación y recursos".

"Nos ha tocado vivir tiempo difíciles. Esta pandemia y esta recesión han demostrado la debilidad de la gobernanza internacional", comentó.



