"Pandemia del coronavirus", elegido término alemán del año

Berlín, 30 nov (EFE).- El término "Corona-Pandemie" (pandemia del coronavirus), ha sido declarado, como era de esperar, "palabra del año 2020" por la Sociedad para la Lengua Alemana (GfdS, por sus siglas en alemán), informó hoy esta institución.

"Como palabra del año, la 'pandemia del coronavirus' representa no sólo la crisis más grave desde la II Guerra Mundial según la opinión de la canciller (Angela Merkel) y de muchos expertos", señala el jurado de la GfdS en un comunicado.

Ha dado lugar también, agrega, a "numerosas nuevas combinaciones" a partir de la palabra "coronavirus" o de la variante simplificada "corona".

"El hecho de que ocho de diez conceptos de la lista tengan relación directa con el coronavirus refleja más que cualquier palabra individual lo marcado que ha estado 2020 por la pandemia", subraya el texto.

Así, en los puestos dos a diez de aspirantes a "término del año" figuran otras expresiones relacionadas con la pandemia como "Lockdown" (parón de la vida pública) y "Verschwörungserzählung" (narrativa conspiranoica).

En el caso de narrativa conspiranoica, el jurado alude también a declaraciones como la del presidente saliente estadounidense, Donald Trump, al afirmar que ha sido víctima de fraude electoral, así como a ideologías conspiranoicas como el colectivo QAnon o a las fantasías de "sobreextranjerización" de la derecha populista.

La lista incluye asimismo el concepto "AHA" (acrónimo para "Abstand" -distanciamiento-, "Hygiene" -higiene- y "Alltagsmaske" -mascarilla-) y "systemrelevant", relativo en este caso a las profesiones relevantes para el funcionamiento de la sociedad, como bomberos, policía, personal sanitario, personal de limpieza, del comercio minorista, etc.

Completan la lista de temática pandémica la palabra de origen francés "triage" (triaje), empleada en medicina para referirse a la clasificación de los pacientes según un sistema de prioridades; el concepto "Geisterspiele" (juegos fantasma), referido a los partidos y eventos deportivos sin público; y la fórmula de despedida "Bleiben Sie gesund!" (cuídense).

SÓLO DOS EXPRESIONES DE TEMÁTICA NO PANDÉMICA ENTRE LAS FINALISTAS

Entre los conceptos no relacionados con la pandemia que han quedado finalistas se encuentra "Black Lives Matter" (la vida negra importa), en alusión a las reivindicaciones a raíz de la muerte en Estados Unidos de George Floyd, víctima de la violencia policial y el racismo.

Figura asimismo como vocablo no pandémico "Gendersternchen" (estrellita de género), incluida este año en el diccionario Duden, una pequeña estrella colocada entre la terminación masculina y femenina de un sustantivo y que pretende abarcar la completa diversidad de género.

El jurado de la GfdS -asociación creada en 1947 para fomentar la conciencia y el interés por la lengua alemana, además de asesorar sobre el uso de la misma- elige anualmente los términos que han dominado el debate público durante prácticamente todo el año.



