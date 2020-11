OPEP pospone decisión para segundo día de conversaciones

(Bloomberg) -- Las conversaciones de la OPEP terminaron sin un acuerdo sobre el aumento de la producción de petróleo del próximo año, y los ministros dejaron la decisión para el segundo día de discusiones, mientras las tensiones en el cartel aumentan.

La coalición está debatiendo si mantener su oferta en los niveles actuales o aumentar la producción según lo planeado el próximo año. Los observadores del mercado han esperado un retraso, y si el grupo no cumple, los precios se verán afectados.

Después de una videoconferencia que duró aproximadamente cuatro horas, no hubo oposición al retraso propuesto, pero los delegados dijeron que aún no había consenso sobre los términos precisos de la extensión. Aún no se han resuelto las cuestiones sobre el cumplimiento por parte de los miembros de los recortes prometidos y la compensación de los países que anteriormente han excedido sus límites de oferta.

También está en juego la credibilidad del cartel, cuyas acciones han apuntalado el mercado petrolero desde su espectacular caída a principios de este año. La carrera hasta la reunión ha estado marcada por nuevas grietas emergentes en la relación entre Emiratos Árabes Unidos, una parte central del cartel, y otros miembros.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, señaló su insatisfacción con la situación el lunes al decirle a otros que puede renunciar como copresidente de un comité que supervisa el acuerdo de la OPEP+.

En un discurso en la sesión de apertura de la reunión, el ministro de Energía de Argelia, Abdelmadjid Attar, indicó una preferencia por un retraso. Posteriormente, la agencia de noticias estatal de Argelia lo citó diciendo que había consenso, y se mostró optimista de que habría un acuerdo para mantener los recortes actuales hasta el primer trimestre.

“Debemos ser conscientes hoy de que las condiciones de mercado de 2020 probablemente continuarán durante el primer trimestre de 2021”, dijo Attar, quien ocupa la presidencia rotativa de la OPEP. “Debemos ser cautelosos”.

Otras opciones que se han planteado son un retraso de dos meses y la posibilidad de aumentar gradualmente la producción en un período de tres o cuatro meses.

Los productores mantuvieron discusiones informales el domingo por la noche, donde la mayoría de ellos habían apoyado el mantenimiento de las restricciones existentes hasta el primer trimestre. Pero el plan no recibió el respaldo de dos de los principales actores de la coalición: Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán, dijeron los delegados.

Han surgido tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y los saudíes, socios tradicionalmente incondicionales. Abu Dhabi se ha impacientado por usar su nueva capacidad de producción. El país no ha comentado públicamente sobre su postura, y los funcionarios dijeron antes de la reunión del lunes que no habían decidido una posición.

Kazajstán está listo para discutir su posición, según una persona familiarizada con la política petrolera. El Ministerio de Energía de Kazajstán declinó hacer comentarios.

Varios delegados predijeron que la OPEP+ eventualmente encontraría un arreglo que funcione para todos, como suele ser el caso para el grupo.

“Todavía hay un amplio deseo dentro de la OPEP+ de equilibrar el mercado”, asegura Bill Farren-Price, director de la firma de investigación Enverus. “Si bien hay opciones sobre la mesa, no hay un acuerdo listo para el horno”.

Si ese consenso no se puede lograr, el acuerdo existente permite a los miembros agregar 1,9 millones de barriles por día a los mercados mundiales, lo que podría descarrilar el reciente repunte de los precios del crudo. Los futuros de Brent cotizan cerca de US$47 por barril en Londres. El crudo podría caer alrededor de US$5 si la OPEP+ no retrasa el aumento de la producción, según Goldman Sachs Group Inc.

Demanda incierta

La OPEP+ hizo grandes recortes de producción durante las profundidades de la pandemia para compensar un colapso histórico en la demanda de combustible. La alianza había planeado aliviar algunas de esas restricciones a principios de 2021, en previsión de una recuperación económica mundial. En las últimas semanas, figuras destacadas de la alianza, como el príncipe saudí Abdulaziz y el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, han expresado su apoyo a retrasar ese aumento de la oferta.

Si bien un avance en las vacunas para hacer frente al coronavirus impulsó los precios del petróleo a un máximo de ocho meses, un resurgimiento de infecciones ha desencadenado una nueva ola de confinamientos e infligido un nuevo golpe al consumo de combustible. El cartel y la industria en general han rebajado sus perspectivas para 2021, con una imagen claramente polarizada entre la recuperación en Asia y el estancamiento en Europa.

Miembros quejumbrosos

Sin embargo, Abu Dhabi ha retenido hasta ahora su bendición para un retraso, y el ministro de Energía, Suhail Al-Mazrouei, ha repetido su posición de que muchos países aún no han implementado los recortes a los que están obligados durante meses, dijeron los delegados.

Esa puede haber sido una referencia puntual al trato de los saudíes a Emiratos Árabes Unidos durante el verano, cuando Mazrouei fue convocado a Riad y se le reprendió públicamente por su propia sobreproducción. Desde entonces, el país ha cumplido las restricciones compensatorias requeridas, pero otros rezagados como Irak y Nigeria no lo han hecho.

La frustración de Emiratos estalló hace dos semanas, cuando los funcionarios señalaron en privado que no estaban satisfechos con la cuota que les asignó la OPEP, e incluso estaban contemplando abandonar la Organización a largo plazo. Irak y Nigeria también se han quejado de sus límites de producción.

“No será una reunión fácil”, dijo el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Namdar Zanganeh, a la agencia de noticias Shana. “Algunos se oponen a extender la decisión anterior, y esto dificulta las cosas”.

