Motor.- Laia Sanz da el salto a los coches junto a Carlos Sainz en el Extreme E en 2021

"Sueño con correr el Dakar algún día con un coche competitivo, éste es un paso y estoy en el sitio correcto", apuntó la piloto de trial



Los dos campeones españoles integrarán un equipo "cien por cien español" en el nuevo campeonato de coches eléctricos desde marzo



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La piloto de trial Laia Sanz dará el salto a los coches en la primera edición del Extreme E, el campeonato off-road de coches eléctricos que comenzará en marzo de 2021 en Arabia Saudí, junto al tricampeón del Dakar Carlos Sainz en el equipo "cien por cien español" Acciona I Sainz XE Team.



Así lo anunciaron este lunes en la presentación del equipo y el coche, el Odyssey, un vehículo eléctrico de más 500 caballos, en la Finca Astilbe de Madrid junto al director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo; y Joan Orús, Chief Operating Officer (COO) de QEV Tech, colaborador tecnológico del equipo.



Después de proclamarse 13 veces campeona del mundo de trial y lograr 10 triunfos en motos en el Dakar, Laia Sanz afirmó que "dar este paso" a los coches al lado de Carlos Sainz "es un sueño". "Soy una gran fan de los rallys y de Carlos. Espero poder aprender muchísimo para estar a la altura de este gran proyecto", indicó.



En este sentido, Sanz admitió que compartir vehículo con el tricampeón del Dakar en coches "es un reto". "Tendré que ponerme las pilas y estar a la altura. Para mí es una suerte aprender a su lado. Es un honor, he visto lo profesional que es y lo que se centra en poner a punto el coche. Sueño con correr el Dakar con un coche competitivo algún día. Este es un paso importante y estoy en el sitio correcto para hacerlo", subrayó.



La multicampeona del Dakar en motos se declaró "encantada" con este desafío. "No tiene nada que ver con la Gas Gas. Lo bueno es que es totalmente nuevo para todos, y que da la opción a las mujeres a competir en un mundo tan complicado como el del motor. Obviamente me faltan muchísimos kilómetros, pero parto con la ventaja de tener mucha experiencia en el desierto", indicó.



SAINZ: "ANTES DE ACABAR QUERÍA CONDUCIR EL 'FUTURO'"



Carlos Sainz, último Premio Princesa de Asturias de los Deportes, explicó las razones por las que se ha embarcado como piloto y accionista en este proyecto, cuyo campeonato se disputará en cinco áreas azotadas por el cambio climático -Arabia Saudí, Senegal, Groenlandia, Brasil y Argentina- desde finales de marzo y hasta mediados de diciembre de 2021.



"Hay dos razones importantes. Después de tantos coches que he conducido quería tener esta oportunidad antes de acabar de conducir el futuro, que son los coches eléctricos. Es un campeonato totalmente nuevo, estoy encantado de contar con Laia Sanz. Estoy absolutamente convencido de que es la persona ideal para hacerlo lo mejor posible. Soy fan de ella y va a ser genial competir a su lado", comentó.



A diferencia de la Fórmula E, la Extreme E será, según Sainz, un formato nuevo en el que lo que más le va a costar es que se puede "jugar muy poco" para adaptar el coche su gusto y tratar de evolucionarlo. "Ése va a ser el reto. El no poder trabajar en la suspensión va a ser un límite, pero conocemos bien a lo que nos vamos a enfrentar", aseguró.



El objetivo es, no lo ocultó el piloto de rallies, es "intentar ganarlo". "Para eso competimos. También es cierto que vamos a lo desconocido. Carlos ha querido apoyar esta iniciativa. Como está Hamilton y Rosberg vamos a contar con su apoyo. Espero que no se ponga muy pesado con las preguntas", indicó acerca de la participación accionarial de su hijo, el piloto de fórmula 1, Carlos Sainz júnior, en el equipo.



Sainz anunció que el 18 y 19 de diciembre participarán en una prueba en Alcañíz, donde probarán el "espectacular" Odyssey 21, un cuatro ruedas motrices con el que pretenden lograr el triunfo en el Extreme E. "Confío mucho en Laia. Va a hacer ese cambio de motos a coches, pero con un conocimiento controlado", dijo.



"LAIA PUEDE ESTAR MUY ARRIBA EN COCHES EN EL DAKAR"



El piloto madrileño se mostró "convencido" de que Laia Sanz, "dentro de cierto tiempo", optará a la victoria en la categoría de coches en el Dakar. "Laia tenía este cambio de las dos a las cuatro ruedas en mente. Esta plataforma puede ser el cambio en su carrera. No tengo ninguna duda de que, en un futuro, puede estar luchando muy arriba en la clasificación con los hombres. Reúne las cualidades para luchar por un Dakar", recalcó.



Por otro lado, Sainz aseguró que el Extreme E es un "campeonato que tiene su sitio". "Arrinconar al Dakar es difícil. El Dakar será parte de mi programa y no veo ningún problema para compaginar los dos", explicó el tres veces ganador del raid más duro del calendario.



Por su parte, el director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo, justificó la presencia de Acciona en un campeonato que promueve la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y el uso del vehículo eléctrico.



Mollinedo recordó que la empresa participó en una expedición al Polo Norte con un trineo impulsado por la fuerza del viento y en 2014 debutó en el Dakar con un coche eléctrico hasta que, tres años más tarde, logró que acabara la carrera. "Ahora estamos en una competición que asume esos valores de la sostenibilidad y la movilidad sostenible. Queremos generar conciencia, pero queremos competir también porque tenemos el mejor de los equipos posibles", señaló el directivo de Acciona.