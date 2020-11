México evalúa pedir a EEUU extradición de importante expolicía

(Bloomberg) -- México está evaluando solicitar la extradición de un exjefe de la Policía federal que enfrenta cargos por drogas en Estados Unidos, dijeron funcionarios del Gobierno del país norteamericano.

La Fiscalía General de la República de México obtuvo una orden de arresto contra Genaro García Luna por cargos de enriquecimiento ilícito, lo que le da derecho a solicitar su extradición. Hasta ayer, México no había hecho la solicitud, pero está evaluando la posibilidad de hacerlo, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no pueden comentar públicamente sobre el asunto.

García Luna habría ganado de forma ilícita más de 27 millones de pesos (US$1,3 millones), informó el diario mexicano El Universal, citando fuentes del Gobierno federal que no identificó.

García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, se ha declarado en dos oportunidades no culpable de acusaciones por drogas en un tribunal de Brooklyn. Los fiscales estadounidenses lo acusan de aceptar millones de dólares en sobornos para proteger al cártel de la droga de Sinaloa, del condenado cabecilla Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Este mes, EE.UU. retiró acusaciones de narcotráfico contra el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y le permitió regresar al país. México amenazó con poner fin a toda cooperación con EE.UU. si el acusado no era devuelto, con el argumento de que Washington había violado un pacto de 1992 que estipula que todas las investigaciones en territorio mexicano deben compartirse con su Gobierno.

