Merkel: la UE no necesita un acuerdo del "brexit" a "cualquier precio"

Berlín, 30 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró este lunes esperanzada de que la negociación de la relación futura con Reino Unido llegue a buen puerto, pero advirtió a Londres que la UE no necesita "un acuerdo a cualquier precio".

En un encuentro digital con parlamentarios europeos y alemanes, la canciller aseguró que espera "un buen final" para la negociación del "brexit" y reconoció que algunos socios están "intranquilos" porque se está acabando el tiempo para las negociaciones entre Bruselas y Londres.

"No necesitamos un acuerdo a cualquier precio", afirmó la canciller, que sin embargo consideró que sería "en interés de todos" llegar a un entendimiento con Londres.

Agregó asimismo Merkel que en caso de que no se alcance una solución consensuada con el Gobierno del primer ministro Boris Johnson, la UE tomará las "medidas necesarias".

Tras acordar las términos de la salida de la UE, Londres tenía aún que negociar con Bruselas cómo iba ser su relación futura, un proceso que ha topado con diversos problemas en los últimos meses, entre ellos la decisión del Gobierno británico de poner en duda parte de lo pactado con relación a Irlanda.

Merkel deseó éxito en estas negociaciones a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al negociador comunitario para el "brexit", Michael Barnier. Apuntó además que la cumbre de líderes europeos del 10 y 11 de diciembre será clave para este asunto.

Barnier viajó el pasado viernes a Londres para retomar los contactos de cara a una semana que se prevé clave para alcanzar un acuerdo.

El negociador comunitario precisó entonces que persisten "las mismas divergencias significativas", es decir, las relativas a las garantías para asegurar la competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, a la pesca y a los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro acuerdo.

"Estos son días decisivos para nuestras negociaciones con el Reino Unido pero, francamente, hoy no puedo asegurar que al final habrá un acuerdo", afirmó el miércoles pasado ante la Eurocámara la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

En los últimos días se han logrado algunos avances sobre las ayudas de Estado y progresos en áreas secundarias como los transportes, la energía y la cooperación policial y judicial, pero el Reino Unido y la UE siguen sin cerrar el pacto.

El próximo 1 de enero, la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido será de forma definitiva un país tercero.

Antes de fin de año, no solo debe lograrse el pacto, sino que también se debe realizar la ratificación en el Reino Unido y la Unión Europea para que el hipotético acuerdo pueda entrar en vigor el primer día de 2021.



