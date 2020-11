Los 10 momentos que sellan el segundo año del Gobierno de López Obrador

México, 30 nov (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple este martes dos años frente al Gobierno mexicano, una gestión marcada por la histórica crisis sanitaria y económica de la pandemia, pero también por controversias propias.

Estos son los 10 momentos que han sellado el segundo año de la presidencia de López Obrador.

1) LA PANDEMIA

Con casi 1.100.000 casos y 110.000 muertes, México es el cuarto país con más fallecidos por covid-19, pero al inicio de la pandemia López Obrador minimizó el riesgo del nuevo coronavirus.

"Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas", expresó en un video desde Oaxaca el 22 de marzo, casi un mes después del primer caso confirmado en México.

2) LA CRISIS ECONÓMICA

Tras una contracción de 0,3 % en 2019, México ahora acumula una caída de 9,6 % en lo que va de 2020, pero el mandatario ha insistido en que la crisis "es transitoria" con una rápida recuperación.

"Vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación", declaró el 2 de abril.

3) EL VIAJE A EE.UU.

López Obrador realizó su primer y único viaje al extranjero como presidente el 8 de julio, cuando visitó en la Casa Blanca a Donald Trump, a quien halagó por tratar a México "siempre con gentileza y respeto".

"Usted no nos ha tratado como colonia", expresó en una rueda de prensa conjunta con Trump.

4) LA POLÉMICA CON BIDEN

La polémica se intensificó cuando el 7 de noviembre, días después de las elecciones de Estados Unidos, López Obrador se negó a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden al citar el presunto fraude que él mismo padeció en 2006, una postura que aún mantiene y solo comparte con Rusia y Corea del Norte.

"Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia, y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos Gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores, eso fue lo que pasó en el 2006", declaró.

5) EL CASO CIENFUEGOS

La relación con Washington levantó más dudas el 17 de noviembre cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retiraría los cargos de Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano (2012-2018), detenido por narcotráfico en Los Ángeles el 15 de octubre.

"No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad", aseveró López Obrador al día siguiente.

6) LOZOYA, PEMEX Y ODEBRECHT

El mandatario también ha explotado la investigación de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que el 17 de julio llegó extraditado desde España como el primer mexicano implicado en el caso de los sobornos de Odebrecht.

"Me interesa saber, enterarme, como a todos los ciudadanos, quiero saber todo lo que va a declarar el señor Lozoya", expresó ese día.

7 ) EL HERMANO INCÓMODO

Días después de exhibir imágenes del caso de Odebrecht donde aparecían políticos de oposición, se filtró un video de Pío López Obrador, en el que el hermano del presidente recibe paquetes de dinero de un funcionario de Chiapas en 2015.

"Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba", afirmó el mandatario al día siguiente.

8 ) LA MAMÁ DEL CHAPO

Otro video incómodo para el gobernante surgió el 29 de marzo, cuando saludó a María Consuelo Loera, la madre de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en una gira en Sinaloa, donde ella le entregó una carta.

"Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores", reconoció el mandatario.

9 ) LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

López Obrador rifó el 15 de septiembre el avión presidencial en un sorteo simbólico de la Lotería Nacional, que entregó 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (casi 1 millón de dólares).

Aun así, tras la venta de casi 6 millones de "cachitos" el presidente no ha concretado la venta del avión, un Boeing 787 valorado por la ONU en 130 millones de dólares.

10 ) SU DEBUT EN LA ONU

El mandatario presumió el sorteo del avión y su "cuarta transformación" de México en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que celebró su aniversario 75 el pasado 22 de septiembre.

"Les comento que había un avión presidencial, existe todavía pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo, este avión es como un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo", declaró en video.



