Limitaciones todavía en Europa con la mirada en las Navidades

Redacción Internacional, 30 nov (EFE).- Europa mantiene restricciones con la atención puesta en las festividades navideñas, de manera que las previsibles celebraciones y encuentros familiares no tengan el efecto de generar una tercera ola de coronavirus, como sucedió durante las vacaciones de verano.

La compañía farmacéutica Moderna anunció hoy que ha solicitado la autorización para comercializar su vacuna contra el coronavirus tanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como a la Agencia Europea del Medicamento. Los reguladores analizarán los datos de prueba de la vacuna de ARNm y decidirán si es lo suficientemente segura y efectiva como para recomendar su implementación.

ALEMANIA

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 11.169 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, unos 300 más que hace una semana y casi 3.500 menos que ayer, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche. A principios de semana, no obstante, las cifras acostumbran a ser menores, debido a que en fin de semana los laboratorios realizan menos test y no todos los estados federados comunican sus datos.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.053.869, con 16.248 víctimas mortales, 125 más en un día. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se situaba el domingo en 136 casos por cada 100.000 habitantes.

Después de que las cifras de infecciones diarias aumentaran de manera notable en octubre y principios de noviembre, los números parecen haberse estabilizado desde hace tres semanas, aunque a un nivel demasiado elevado. Por ello, la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno de los estados federados acordaron la semana pasada prolongar las restricciones previstas inicialmente para el mes de noviembre y endurecer algunas medidas, que se relajarán durante las festividades navideñas para permitir la celebración en círculo reducido.

ITALIA

El ministro de Asuntos Regionales de Italia, Francesco Boccia, adelantó que se mantendrá el toque de queda nacional que comienza a las 22.00 horas durante todo el mes de diciembre y que no habrá excepciones para las fiestas de Navidad y Nochevieja. "¿Hay que celebrar la Nochevieja? La celebraremos en casa. Si decidimos que hay toque de queda, pues uno vuelve a casa independientemente de lo que haya. Hay que hacerlo ", dijo, reiterando que no habrá excepciones al toque de queda en Navidad y Año Nuevo en una entrevista en el canal televisivo Rainews.

Boccia explicó que en estos momentos se está poniendo a punto el nuevo decreto que establecerá las normativas anticontagio para el mes de diciembre y adelantó que será difícil que se relajen las medidas. "Creo que nadie quiere una tercera ola, y para evitarla hay que seguir con rigor y distanciamiento social. Es difícil que de un relajamiento de las normas", destacó.

RUSIA

Rusia registró hoy más de 26.000 nuevos casos de covid-19 por cuarto día consecutivo y 368 decesos causados por esta enfermedad infecciosa, informaron hoy las autoridades sanitarias del país. En las últimas 24 horas en Rusia se detectaron 26.338 positivos por coronavirus, 345 menos que la jornada anterior.

La covid-19 se ha cobrado en Rusia 39.896 vidas, 8.902 de ellas en la capital, Moscú.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció el pasado jueves la prolongación hasta el 15 de enero de algunas restricciones, como el confinamiento de los mayores de los 65 años y el teletrabajo para el 30 % de las plantillas de las empresas, pero ha evitado imponer medidas más estrictas. El Gobierno ruso ha reconocido que la situación epidémica en el varias regiones del país es complicada, pero ha descartado por el momento imponer un confinamiento general a la población.

REPÚBLICA CHECA

Las muertes diarias por la covid-19 en la República Checa han disminuido por debajo de cien en los dos últimos días, algo que no sucedía desde hace seis semanas, informó este lunes el Ministerio de Sanidad. Mientras que el sábado la cifra de fallecimientos por el SARS-CoV-2 fue de 78, en las últimas 24 horas ha descendido a 48, al tiempo que los positivos han sido 1.074, es decir, 400 menos que hace una semana, precisó Sanidad.

Los checos tienen actualmente una tasa acumulada de 567 nuevos casos positivos por 100.000 habitantes, en la mitad del ranking europeo, mientras que el índice de fallecimientos, con 18,7 por 100.000 habitantes, es aún el tercero más alto en las dos últimas semanas, según los datos del Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades.

El jueves también se reabren comercios, bares, restaurantes y lugares de ocio, aunque con estrictas medidas higiénicas, en un país que sigue en estado de emergencia hasta el 12 de diciembre.

FRANCIA

La Alta Autoridad Sanitaria francesa recomendó este lunes que los residentes de asilos y centros de dependencia sean vacunados con prioridad cuando lleguen las primeras dosis contra el coronavirus. La entidad, responsable de aconsejar al Gobierno con respecto a la estrategia de vacunación a seguir una vez lleguen las primeras dosis, estableció varias fases progresivas en las cuales la primera etapa debe centrarse en "proteger a los más vulnerables y a quienes se ocupan de ellos".

En una rueda de prensa virtual, su presidenta, Dominique Le Guludec, explicó que en la primera fase hay que proteger a las personas que viven en asilos y centros de dependencia así como a los profesionales que trabajan en ellos, "teniendo en cuenta el número limitado de dosis que habrá cuando comience la campaña de vacunación". Cuando haya más dosis, en una segunda fase, recomienda que se vacunen los mayores de 65 años y el personal sanitario mayor de 50 años; en la tercera fase lo harían los mayores de 50 años o menores de dicha edad con enfermedades crónicas así como el conjunto del personal sanitario.

En la cuarta fase, serían vacunadas las personas con gran exposición al virus y las que viven en situación de precariedad, antes de una última fase para generalizar la vacuna entre los mayores de 18 años.

PORTUGAL

El Gobierno de Portugal ha suspendido todas las clases lectivas de hoy lunes, aprovechando que mañana es festivo, y todos los ciudadanos del país deberán permanecer en casa durante el puente entre las 13 y las 5 horas del día siguiente con el fin de parar la expansión del coronavirus.

Además, tras el llamamiento del primer ministro, António Costa, para que se suspendieran todas las jornadas laborales, se prevé que hoy y mañana descienda el nivel de asistencia en los centros de trabajo. En el día de ayer, Portugal registró 64 muertes y 4.093 contagiados, por lo que desde el inicio de la pandemia acumula 294.799 infectados y 4.427 decesos.

Portugal se encuentra en estado de emergencia hasta el próximo 8 de diciembre y aún no ha decidido qué medidas adoptará para el período festivo de la Navidad, ya que esta segunda ola de covid ha sido mucho más severa que la primera en el territorio luso.

GRECIA

Grecia ha prorrogado hasta el 7 de diciembre la restricción de los vuelos domésticos, permitidos sólo para los "viajes esenciales", que incluyen motivos de salud, laborales, reunificación familiar o el regreso al domicilio habitual. Ese día acaba en principio el segundo confinamiento, decretado hace tres semanas, si bien todos los expertos parten de la base de que será prolongado, a la vista de que todavía no hay un aplanamiento visible de la curva de contagios.

Todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Grecia tendrán que seguir aportando una prueba PCR que demuestre que no tienen coronavirus en las 72 horas previas al despegue de su avión y rellenar un formulario de localización de viajero antes de embarcar.

Según los últimos datos, desde que se localizó el primer caso de covid-19 en Grecia el pasado 25 febrero, se han registrado 104.227 contagios en el país, de los cales el 61 % se produjeron este mes. Además, han fallecido durante la pandemia 2.321 personas, el 73 % (1.695) en lo que va de mes.



