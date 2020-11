Letizia.- VÍDEO: La Reina Letizia destaca en premios Jaume I la capacidad de proyectar una España "moderna, solidaria y fuerte"

30/11/2020 La Reina Letizia en los Premios Jaume I en Val�ncia ESPA�A EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ROBER SOLSONA



VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Reina Letizia ha destacado que el "talento, el esfuerzo y la generosidad" de los galardonados en los Premios Rey Jaume I "suponen una muestra de que somos capaces de proyectar una España moderna, solidaria y fuerte".



Doña Letizia se ha pronunciado en estos términos, en algún momento recurriendo al valenciano, durante su intervención en la ceremonia de los Premios Rey Jaume I 2020 que se ha celebrado este lunes en la Lonja de los Mercaderes de Valencia. Ha estado acompañada en todo momento por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entre otras autoridades.



En la ceremonia en Valencia se han entregado los galardones a los premiados de las seis categorías: Premio Rey Jaume I Investigación Básica 2020 a Fco. José García Vidal; Premio Rei Jaume I Economía 2020 a Diego Puga; Premio Rei Jaume I Investigación Médica 2020 a Miguel Beato del Rosal; Premio Rei Jaume I Protección Medio Ambiente 2020 a Fernando T. Maestre; Premio Rei Jaume I Nuevas Tecnologías 2020 a Laura Lechuga y Premio Rei Jaume I al Emprendedor 2020 a Verónica Pascual.



La Reina, que ha acudido al acto en solitario puesto que el Rey Felipe VI ha suspendido todas sus actividades oficiales al encontrarse guardando el periodo de cuarentena de 10 días tras conocer que una persona con la que había tenido contacto próximo había dado positivo por Covid-19, ha comenzado su discurso mostrando el deseo de Su Majestad de poder estar hoy en Valencia y ha recordado el "cariño especial" de la Corona por estos premios.



Doña Letizia ha manifestado que los premios Jaume I "encarnan la decisión y la seriedad de la sociedad española y su apuesta por mejorar y superar las dificultades en las que estamos a causa de la pandemia" por la Covid-19.



"Sois el ejemplo de cómo la investigación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento son, en gran medida, el modo que nos dota, como sociedad, de las herramientas imprescindibles para afrontar desafíos como los que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa", ha apostillado.



"I en aquesta Llotja de Mercaders, en un entorn on la història ens recorda la puixança d'una comunitat, la valenciana, que sempre mira al futur, rebeu un reconoixement que ens inspira i que ens ajuda a tindre confiança", ha proclamado la Reina en valenciano.



CONFIANZA



"Confianza" es la palabra que ha escogido para alabar el trabajo de los seis premiados: Diego Puga en el campo de la economía espacial para "entender la evolución de las desigualdades regionales", Verónica Pascual "desde su liderazgo en robótica industrial y manipulación automatizada para tantas empresas españolas y extrajeras" o Miguel Beato al "desentrañar" la complejidad molecular de la acción hormonal para explicar la expresión génica.



Letizia ha destacado al respecto que "cada ser humano es un complicado entramado de reacciones bioquímicas, así que las investigaciones del profesor Beato son esenciales para comprender semejante universo".



También ha mostrado su confianza en las aportaciones de Fernando Maestre "cuando aborda de un modo novedoso el problema de la desertificación" para hacer frente al calentamiento global y al cambio climático y en Francisco José García y su investigación básica en nanofotónica y el transporte de la luz a escalas muy pequeñas, "lo que hace avanzar la tecnología y la eficiencia en áreas como la energía, química, biología y comunicaciones".



"Y confianza en Laura Lechuga, quien desarrolla biosensores y herramientas novedosas de diagnóstico rápido. Hasta para quienes somos legos en la materia resulta evidente la utilidad de los trabajos de la profesora Lechuga", ha dicho la monarca.



Doña Letizia ha concluido su intervención agradeciendo --en valenciano-- a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, la Fundación Premios Rey Jaume I, a los jurados y patronos su implicación decidida por este impulso "que España merece". "Gracias, moltes gràcies", ha apostillado. "Es tiempo de generosidad y alturas de miras", ha insistido en relación con las palabras pronunciadas por una de las premiadas durante el acto.



En nombre de los premiados, Verónica Pascual (Jaume I al Emprendedor 2020) ha asegurado que los galardones son un acicate para redoblar los esfuerzos y "hacer crecer el legado de las futuras generaciones". "Es tiempo de generosidad, de altura de miras, de colaboración público-privada, de dejar el ego a un lado, de una puesta decidida por la educación y el talento", ha reivindicado.



Esta emprendedora ha alabado el papel de los padres y la "paciencia infinita" de las familias de los investigadores, además de llamar a aprovechar los retos y oportunidades que deja la pandemia, "ahora que la Covid-19 ha devuelto la ciencia al centro de las miradas".



PACTO POR LA CIENCIA PARA "NO SER RECORDADOS POR LA PANDEMIA"



Como vicepresidente de la fundación, Vicente Boluda ha vuelto a reclamar un gran pacto de Estado por la ciencia para ir hacia "un país que no sea recordado por la pandemia, sino por ser capaz de reinventarse y apostar por sus investigadores y emprendedores", algo que puso de relieve la campaña de este año con iniciativas simbólicas como la 'Plaza del coronavirus' en Valencia.



Boluda, también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha alabado el apoyo de la Casa Real a los Jaume I, que "los valencianos corresponden con su cariño y lealtad", y ha celebrado que los seis premiados se conviertan en "embajadores de progreso hoy más necesarios que nunca".



"Ante una crisis social que hay que evitar a toda costa, solo hay un camino: cerrar filas como sociedad y apostar por la ciencia, la investigación y el emprendimiento", ha reivindicado, y ha defendido la colaboración público-privada que "no entiende de colores políticos ni de ideologías". "Hacemos falta todos", ha constatado el empresario.



PUIG PIDE UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA, ECONOMÍA Y POLÍTICA



Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado el legado de Jaume I como ejemplo de que toca "ordenar el presente, pensar el mañana y olvidar lo malo del pasado", llamando a una alianza sólida entre ciencia, economía y política en la búsqueda de la ansiada vacuna.



Ha apelado a la esperanza contra "el riesgo real de este tiempo convulso de que la cadena se rompa por el más débil" y a una transición digital justa "sin dejar víctimas ni alentar el populismo". "Los jóvenes nos están marcando el camino", ha manifestado citando a Malala, tras defender que "el keynesianismo inteligente obliga a salvar empresas y empleos con incentivos públicos".



Puig, aunque ha destacado que el número de investigadores valencianos ha aumentado un 11% en tres años, ha reconocido que es insuficiente y que hay que apostar decididamente y "sin excusas" por la ciencia como pilar del Estado del Bienestar. "Hace falta más y mejor ciencia, porque la ciencia nos está salvando", ha enfatizado, y ha puesto en valor "el impulso eternamente joven de Santiago Grisolía" como fundador de los Jaume I.



Y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha defendido que unos premios como estos deben inspirar para "repensar" las ciudades y hacerlas más sostenibles y saludables, así como para extender la innovación a los barrios. "A la vanguardia no para situarnos a la cabeza de ningún ranking, sino para que los vecinos sepan la utilidad de la investigación", ha remarcado, con retos como reducir el plástico del mar, mejorar la calidad del aire o recuperar la calidad del agua de l'Albufera.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/528454/1/reina-letizia-destaca-espana-moderna-solidaria-fuerte



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06