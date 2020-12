Leopoldo López: Biden debe entender que Venezuela necesita un cambio de régimen

Nueva York, 30 nov (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López confió este lunes en que la futura Administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, entienda que "Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político".

"Me preocupa que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política", indicó López en una teleconferencia organizada por el Council on Foreign Relations (CFR), que albergó un coloquio sobre el documental "A la calle", de Nelson González y Maxx Caicedo.

López, que se encuentra exiliado en España desde el pasado octubre, aseguró que entiende el "pesimismo" que existe sobre el proceso de cambio en Venezuela que promueve la oposición, pero pidió tiempo para construir un nuevo proceso de movilización de las calles e internacional para aislar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El líder opositor aseguró que es necesario "construir un nuevo ciclo" de protestas y movilización contra Maduro, ya que, en su opinión, la situación en Venezuela sigue empeorando, al tiempo que dijo que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre son fraudulentas.

"Es un nuevo intento de reemplazar la legitimidad de la Asamblea Nacional a través de un proceso fraudulento que no van a reconocer ni Estados Unidos ni Europa. Lo que necesitamos es seguir luchando y tener el apoyo de los venezolanos y la comunidad internacional", indicó López en inglés.

El líder opositor y fundador del partido Primero Justicia señaló que, pese a abandonar Venezuela tras estar asilado en la embajada española en Caracas durante año y medio, su corazón y su mente están siempre en Venezuela y que trabaja a diario con un solo objetivo: que el país celebre elecciones libres que pongan fin a la "dictadura" de Maduro.

López aseguró que es "esencial mantener la unidad" de la oposición y reforzar la legitimidad y liderazgo de Juan Guaidó como líder de la Asamblea Nacional, reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino del país, aislar a Maduro y convocar elecciones libres.

"Yo le dije (a Juan Guaidó) que los primeros días, cuando suena el teléfono, son los fáciles. Luego hay una bajada y hay que estar preparado, porque en ese punto en el que hay que liderar y abrir camino", añadió López.



