La industria manufacturera china obtiene el mejor dato del año en noviembre

Pekín, 30 nov (EFE).- La industria manufacturera china registró en noviembre su mejor dato de crecimiento del año, con un avance de 0,7 puntos en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), hasta los 52,1 puntos, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE).

El dato supera los pronósticos de los analistas, que esperaban que la cifra rondara los 51,5.

En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

De este modo, la cifra evidencia una consolidación de la recuperación del sector dado que el indicador evita la contracción por noveno mes consecutivo tras el desplome de febrero, cuando el PMI registró 35,7 puntos por el parón que causó el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en la industria manufacturera mayor que el registrado en la que había sido su peor lectura hasta ahora, la de noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes crecieron en noviembre 0,4 puntos hasta los 53, mientras que las medianas aumentaron 1,4 puntos hasta los 52, y las pequeñas superaron el listón y se pudieron del lado del crecimiento con un 50,1 merced de una subida de 0,7 puntos respecto al mes anterior.

Tres de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero saltaron por encima del corte de los 50 puntos: el índice de producción con 54,7 puntos; el de nuevos pedidos, con 53,9; y el del tiempo de entrega empleado por suministradores, con 50,1.

Sin embargo, el subíndice de empleo, a pesar de sumar 0,2 puntos, quedó en los 49,5, y el de provisiones de materias primas registró 48,6 puntos.

En los negocios no relacionados con la manufactura, el índice se situó en 56,4 puntos, también el mejor dato de lo que va de año tras el batacazo de febrero (29,6 puntos).

El sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en noviembre en 55,7 puntos, 0,2 más que el mes anterior.

La ONE apunta que, en el desglose de esos negocios, aumentó el índice de precio de ventas 1,6 puntos hasta los 51, lo que supone la vuelta al crecimiento de este indicador.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo del mercado en el futuro, cayó 1,7 puntos hasta los 61,2.

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, se situó en 55,7 puntos en noviembre -mejor dato de 2020-, frente a los 55,3 de octubre.

En un comunicado publicado hoy en la página web de la ONE, el estadístico Zhao Qinghe aseguró hoy que los datos muestran que "se ha acelerado la recuperación del crecimiento de manera significativa".

No obstante, Zhao alertó de que la recuperación de la industria manufacturera "sigue siendo desigual", ya que el importante sector textil no termina de recuperarse.