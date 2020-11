Kiko Rivera guarda silencio tras los papeles que demuestran que su madre no está obligada a dar los objetos de su padre

14/11/2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Cuando todos cuestionaban por qué Isabel Pantoja se negaba a devolver a Francisco y a Cayetano Rivera los objetos personales de Paquirri y su polémica respuesta al requerimiento notarial de los hijos de su marido, una nueva información ha dado un giro de tuerca al culebrón que acapara todo el protagonismo mediático en las últimas semanas. Y es que, según han mostrado en "Viva la vida", la tonadillera no estaría obligada a devolver los enseres a los hermanos de su hijo Kiko, puesto que en su día no ganaron el juicio tras el recurso de la artista, como Francisco ha mantenido a lo largo de todos estos años. Él y Cayetano hubiesen tenido que demandar a todos los herederos de su padre para reclamar las cosas, pero no lo hicieron. Por eso Pantoja está tan convencida de que tiene la razón y ha contestado cómo lo ha hecho a petición mediante notario de los toreros.



Mientras tanto, un afectado Kiko por la muerte de su suegro, retoma su rutina poco a poco y le hemos visto disfrutar de un copioso desayuno acompañado de su representante en una cafetería cercana a su domicilio en Castilleja de la Cuesta. Impávido, el Dj no se pronuncia sobre las últimas innformaciones surgidas con respecto a la devolución de los objetos de Paquirri a Francisco y Cayetano por parte de su madre.



Una reacción pasiva con la que, ignorando este varapalo para sus hermanos - a los que está más unido que nunca en los últimos tiempos - demuestra que ahora mismo poco le importa si su madre, a quien continúa enfrentado, entrega o no los objetos personales de su padre.



Muy serio, Kiko tampoco se pronuncia sobre las polémicas entrevistas de Silvia Pantoja atacando a su madre y a su abuela doña Ana Martín, algo que al músico parece no haberle sentado nada bien, según aseguran fuentes cercanas al marido de Irene Rosales.