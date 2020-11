Isa Pantoja niega que Asraf sea machista y controlador

30/11/2020 Isa Pantoja y Asraf defienden su amor frente a todas las cr�ticas por el pol�mico car�cter del modelo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Desde que comenzó "La casa fuerte" hace casi un mes mucho se ha hablado sobre la relación de Isa Pantoja y Asraf, auténticos protagonistas del reality. Las discusiones habituales en la pareja y los polémicos comentarios que el marroquí hace a su novia y cómo la trata han motivado multitud de comentarios acerca de si los tortolitos - con planes de boda para el 26 de junio - tienen algún tipo de futuro una vez salgan del concurso.



Pero no sólo fuera se habla del carácter controlador y machista de Asraf, ya que en el propio reality la actitud del colaborador ha empezado a dar mucho de qué hablar. Sin ir más lejos, Marta Peñate protagonizó un fuerte encontronazo con el modelo, al que acabó llamando "machista" y asegurando que "daba miedo" la cara con la que mira, sin entender como Isa "permite que le miren así". Unas palabras que han hecho estallar a Isa Pantoja que, sin dudarlo, ha dado la cara por su futuro marido, negando las acusaciones acerca del polémico carácter del marroquí.



Y es que tanto la hija de Isabel Pantoja como su prometido llevan muy mal que opinen sobre su relación y, tras las palabras de Marta Peñate llamando machista a Asraf, amagaban con abandonar el concurso. Isa, muy afectada, confesaba que "no voy a contestar aquí. Lo pasé mal una vez con él por una cosa parecida. Tengo muchas cosas fuera y si algo tenia claro era que quería estar con mi pareja en el concurso y todo tiene un límite". Hace un año lo pasé supermal por un vídeo en el que se sacaron muchas insinuaciones y no estoy dispuesta. Son cosas que se están comentando que es un machista desde fuera y para mí tiene mucha importancia. Lo que yo tenga con mi pareja es mi problema, si discuto con él es mi problema, pero esas insinuaciones...".



Una situación que se ha vuelto muy tensa cuando Asraf ha acusado al programa de cortar vídeos y se ha dirigido, enfadado a Jorge Javier Vázquez para que tuviese "personalidad" y dijese lo que realmente "piensa y no lo que le dicen por el pinganillo". "No estamos aquí para que me traten así", ha asegurado el marroquí, muy molesto con el presentador.



Por suerte, no ha llegado la sangre al río y después de que Isa confesase que lo que la ayuda ahora es "estar aquí con mi pareja", Asraf se disculpaba con Jorge Javier y justificaba su enfado porque ambos lo pasaron muy mal cuando hace un año se publicaron unas imágenes en las que el modelo "empujaba" a su novia para que entrase en casa después de una noche de fiesta. Una escena que dió mucho que hablar y que motivó que la propia Isabel Pantoja asegurase que no quería a este chico para su hija. En aquel momento Chabelita dió la cara por su novio, negando en todo momento una actitud agresiva, controladora o machista por parte del modelo. Algo que ha vuelto a repetir, muy afectada, esta noche, cansada de que cuestionen su relación y el comportamiento de su prometido con ella.