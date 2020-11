HSBC espera hasta US$10.000M más en emisiones de AL este año

(Bloomberg) -- Empresas y países latinoamericanos podrían vender hasta US$10.000 millones en bonos en moneda extranjera para fin de año, según HSBC Holdings plc. Eso sería el mes de diciembre más movido desde 2016, según datos compilados por Bloomberg.

Además de los prestatarios soberanos, las compañías en Chile, México y Brasil probablemente liderarán el asalto, asegura Alexei Remizov, jefe de mercados de capitales de deuda latinoamericanos en HSBC. Se espera que el sector de los metales y la minería esté activo, dice.

“Con la emisión soberana incluida, podríamos agregar probablemente entre US$7.000 millones y US$10.000 millones adicionales a la emisión bruta total en la región”, afirma Remizov. “El mercado generalmente está ignorando algunas de las preocupaciones estructurales vigentes en muchos de estos países”.

El extremo superior de la proyección de Remizov llevaría la emisión de todo el año 2020 a alrededor de US$144.000 millones, la mayor cantidad desde 2017, según datos compilados por Bloomberg.

Los prestatarios latinoamericanos están volviendo a los mercados de deuda después de un respiro antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. México vendió US$3.600 millones en bonos para extender vencimientos de deuda. Peru recaudó US$4.000 millones en una venta la semana pasada que incluía bonos a 100 años para ayudar a combatir las consecuencias financieras del virus.

Brasil podría potencialmente aumentar la ola de emisiones soberanas el próximo año, impulsando las ventas de bonos externos para diversificar la deuda en moneda local a medida que aumentan sus necesidades fiscales, dice Remizov. La mayor economía de América Latina también puede ser una fuente de fusiones y adquisiciones corporativas, según HSBC, que ocupa el undécimo lugar en la suscripción de bonos de América Latina en 2020, con una participación de 4,3%.

“Si comienzas a meterte en una situación en la que, debido a una mejora en las perspectivas de crecimiento, las empresas en Brasil necesitan obtener financiamiento a largo plazo, podrías ver que miran al mercado externo un poco más”, dice Remizov.

Chile también estará en el foco en 2021, ya que los prestatarios buscan financiamiento a largo plazo de mercados externos que tienen mejor liquidez que la disponible localmente, según HSBC.

Los inversionistas que apilan algunas de las deudas de mercados emergentes más riesgosas pueden alentar a emisores calificados como basura que no han recibido préstamos internacionales. Los nuevos nombres probablemente obtendrán una respuesta positiva dada la escasez de oferta, asegura Remizov.

