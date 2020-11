Guardado: "Momento de tragar, de hacer autocrítica y de sacar esto adelante"

Sevilla, 30 nov (EFE).- El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado afirmó este lunes, después de que su equipo encajase ante el Eibar (0-2) su tercera derrota consecutiva, que "ahora es momento de aguantar, de tragar, de hacer una autocrítica profunda y de sacar esto adelante".

Guardado señaló, en declaraciones a Gol TV, que le "gustaría tener la tecla" para solucionar los problemas del Betis, pero que "ahora, aunque sea una cosa muy trillada, sólo queda jugar con garra y mostrar compromiso para sacar un buen resultado el domingo" en el campo de Osasuna.

"Con más confianza, podrá fluir el fútbol", indicó el futbolista tapatío, que admitió que la derrita cosechada contra el Eibar ha sido "muy dura y dando malas sensaciones", y añadió que "la dinámica no gusta", aunque "todavía queda tiempo de revertir esta situación".

Para ello, recalcó el mexicano, es necesario corregir "la falta de concentración y los errores individuales que cuestan muchos goles".

"No estamos como hay que estar para defender. Los dos goles de ellos han llegado en una pelota parada y un penalti. Las derrotas se nos están empezando a hacer pesadas, así no vamos a ningún lado. Hay que saber qué virtudes tenemos para estar más cerca de ganar", concluyó Andrés Guardado.



