Gloria Camila, muy crítica con Asraf por su actitud con Isa Pantoja

28/10/2020 Gloria Camila Ortega Mohedano, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



La actitud que Asraf está mostrando con Isa Pantoja durante "La casa fuerte" está dando mucho que hablar. Desprecios, burlas, y expresiones que el marroquí ha dirigido a su prometida, como "no me vuelvas a corregir delante de nadie", "eres una metermierda" o "estás pasando los límites", han puesto todas las miradas en el modelo, al que en los últimos días se ha tachado de controlador, manipulador y machista.



Pese a que Isa Pantoja ha defendido públicamente a Asraf y ha mostrado su enfado con que se especule con su relación y las actitudes que su chico tiene con ella, el comportamiento del marroquí no está gustando nada en el exterior y ahora uno de los rostros más populares de nuestro país carga contra el "yerno" de Isabel Pantoja.



Nos referimos a Gloria Camila Ortega Mohedano que conoce a Isa desde que ambas eran unas niñas y que, pese a que confiesa que ve "La casa fuerte" "poco, cuando puedo", no ha podido evitar mandar un mensaje de lo más claro al modelo: "Creo que el mejor detalle que alguien te puede dar es seguridad". Un consejo que la hija de Rocío Jurado afirma que "se lo dedico a Asraf para que aprenda un poquito a querer y no a quererse tanto. No aguantaba más".