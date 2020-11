Gervinho devuelve el triunfo al Parma dos meses después

Roma, 30 nov (EFE).- El marfileño Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho" firmó un doblete este lunes para dar al Parma un triunfo por 1-2 a domicilio contra el Génova y devolvió los tres puntos a un equipo que no ganaba en la Serie A italiana desde el pasado 4 de octubre.

Tras firmar un gran doblete hace un mes en el empate 2-2 cosechado por el Parma en su visita al Inter de Milán en San Siro, Gervinho, de 33 años, volvió a ser decisivo con su electricidad para el equipo de Fabio Liverani.

El marfileño adelantó a su equipo a los diez minutos al aprovechar una excelente asistencia del eslovaco Juraj Kucka y, tras perdonar otras dos grandes oportunidades al borde del descanso, amplió distancias a los pocos segundos de empezar la reanudación.

El Génova, en el que fue titular el defensa colombiano Cristian Zapata, recortó distancias de la mano del jugador de Uzbekistán Eldor Shomurodov (m.50), pero no pudo evitar su sexto revés en nueve jornadas, con dos empates y un solo triunfo.

El Parma, que no ganaba un partido desde el 4 de octubre, salió del descenso y se colocó decimosexto, con nueve puntos, mientras que el Génova es penúltimo, con cinco puntos.

Horas antes, el Torino empató 2-2 en casa contra el Sampdoria, en un partido decidido por los goles de Andrea Belotti y el francés Soualiho Meite para los locales y de Antonio Candreva y el veterano Fabio Quagliarella para los visitantes.

El Torino del técnico Marco Giampaolo, en el que fueron titulares el venezolano Tomás Rincón y el argentino Cristian Ansaldi, sigue sin funcionar en esta campaña y se quedó en zona de descenso. Es decimoctavo con seis puntos en nueve jornadas.



