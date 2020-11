Fútbol/Primera.- El Eibar agrava la crisis del Betis y coge aire en la zona baja

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La SD Eibar cogió aire este lunes en LaLiga Santander tras sumar una importante victoria al asaltar el Benito Villamarín, donde se impuso por 0-2 a un Betis, de nuevo discreto y metido ya en una mala dinámica de resultados, en el partido que cerraba la undécima jornada del campeonato.



El conjunto bético está sumido en un mar de dudas y encajó su tercera derrota consecutiva después de perder en el Camp Nou y en San Mamés, en ambos casos por goleada, mostrando de nuevo una pobre imagen, sobre todo a nivel defensivo, lo que no desperdició el equipo 'armero', atrevido como siempre y que volvió a la senda del triunfo después de no hacerlo en los tres últimos choques. Lo hizo una vez más a domicilio, la única forma en la que lo han hecho este año, y de nuevo en Sevilla, tras haber ganado en el Pizjuán.



Los de José Luis Mendilibar fueron superiores de principio a fin, impulsados por un gran Bryan Gil, que sigue en un gran estado de forma. El canterano sevillista estuvo cerca de marcar en el primer tiempo y, de hecho, su cabezazo había superado ya a Joel cuando, antes de cruzar la línea de gol, Inui inocentemente empujó el balón sin percatarse que partía de fuera de juego.



El Betis, muy errático en la construcción y echando de menos a Canales, sólo había amenazado en el primer tiempo en un mano a mano de Tello que detuvo Dimitrovic y no fue capaz de reaccionar tras el descanso, recibiendo además dos mazazos consecutivos. El primero por parte de Muto a la salida de un córner y el segundo a través de un innecesario penalti de un en exceso impetuoso Joel Robles marcado por Esteban Burgos.



El portero se redimió después con dos paradas y un penalti detenido a Sergi Enrich que evitaron un resultado aún pero, pero sus compañeros, pese a los cambios de Manuel Pellegrini, apenas pudieron inquietar la portería rival y poner algo de emoción al tramo final del encuentro. El descenso ya está a dos puntos del nuevo proyecto bético.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 11 DE LALIGA SANTANDER.



-Lunes.



Betis - Eibar 0-2.



-Viernes.



Valladolid - Levante 1-1.



-Sábado.



Elche - Cádiz 1-1.



Valencia - Atlético 0-1.



Huesca - Sevilla 0-1.



Real Madrid - Alavés 1-2.



-Domingo.



FC Barcelona - Osasuna 4-0.



Getafe - Athletic 1-1.



Celta - Granada 3-1.



Real Sociedad - Villarreal 1-1.

Te Recomendamos