Fútbol/Champions.- Previa del Shakhtar Donetsk - Real Madrid

El Real Madrid busca una revancha ante el Shakhtar Donetsk que le otorgue paz y el billete a la siguiente ronda de la Champions



El Real Madrid busca este martes en el Olímpico de Kiev (18.55 horas/Movistar Liga de Campeones) una victoria que le dé el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, en una quinta y penúltima jornada de la fase de grupos en la que visita a un Shakhtar Donetsk que ya fue capaz de asaltar el Alfredo Di Stéfano en el estreno continental, aunque desde entonces el camino de ambos ha sido diferente.



Aquel 21 de octubre, con el conjunto ucraniano diezmado por el coronavirus, los de Zinédine Zidane se encontraron al descanso con un 0-3 que ni los tantos de Luka Modric y Vinicius pudieron revertir (2-3). "Tenemos que cambiar cosas, no nos lo merecemos. Es una noche mala, hoy es gris, pero mañana saldrá el sol y encontraremos soluciones", indicó el técnico francés.



Ese mismo fin de semana, el cuadro madridista ganaba confianza en el Clásico, y a partir de ahí reconducía su camino en la Champions. El empate agónico ante el Borussia Mönchengladbach (2-2) fue el anticipo de sus dos primeras victorias en el grupo, ambas ante el Inter (3-2 y 0-2) para volver a meterse de lleno incluso en la pelea por el primer puesto.



En cambio, el equipo ucraniano ha vivido la situación diametralmente opuesta y de aquella gran y meritoria victoria pasó a un valioso empate ante el Inter, antes de encajar un duro 10-0 ante el Gladbach (0-6 y 4-0) que le obligan al menos a sumar para mantener sus opciones hasta el final.



Ahora, el 13 veces campeón de Europa necesita un triunfo más para respirar por fin en Europa y buscará hacerlo en el escenario precisamente de su última noche de gloria continental. El 26 de mayo de 2018, ante el Liverpool, cerraba su triplete histórico en un día marcado por el anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su etapa como madridista. Cinco días después sería Zidane el que cerraría su ciclo para abrirse un nuevo no tan brillante.



Para conseguirlo, el equipo merengue tendrá que mostrar su mejor cara, la de Champions. Y es que en LaLiga Santander siguen sumidos en una crisis agudizada por la derrota de este sábado en casa ante el Deportivo Alavés (1-2) para sumar sólo un punto de los últimos nueve y continuar sin coger la regularidad necesaria para aplacar todas las dudas que rodean a su juego.



A su favor juega el regreso de su principal baluarte ofensivo, Karim Benzema, que llega a tiempo para reforzar una delantera de la que se ha caído el belga Eden Hazard, con su enésima lesión muscular y una baja más tras las de Luka Jovic, Fede Valverde y a una defensa diezmada sin Sergio Ramos, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, y que el pasado sábado confirmó que la portería vacía del Meazza fue un 'espejismo'.



Sin el capitán, Zidane podría volver a confiar en Varane y Nacho para el centro de la zaga, aunque Militao podría tener su oportunidad para que el canterano jugase de lateral junto a Mendy, que descansó ante el Alavés.



La duda está en si el técnico francés apostará por un 4-4-2 en rombo, con Odegaard reforzando el centro del campo habitual (Casemiro, Kroos y Modric), y con Benzema y Rodrygo como dupla ofensiva, o si se inclinará por un 4-3-3 con Asensio, Vinicius o incluso Lucas Vázquez si no juega de lateral para acompañar al francés.



EL SHAKHTAR, ANTE SU ÚLTIMA BALA



Por su parte, el Shakhtar Donetsk se enfrenta a su, tal vez, última oportunidad de mantenerse con opciones en esta competición, después de experimentar el camino inverso al conjunto blanco. En la Premier League ucraniana, donde se mantienen invictos, los de Luís Castro son segundos a tres puntos del líder Dinamo de Kiev, pero en Europa no levantan cabeza y necesitan ganar, lo que pasa principalmente por marcar después de no hacerlo en sus tres últimos partidoss.



El coronavirus ha dejado de cebarse con el cuadro ucraniano, que esta vez no tendrá que lamentar la docena de bajas con las que acudió a Madrid y que solo lamentará las ausencias de Ismaily y Malyshev. Además, el preparador portugués dio descanso a algunos de sus hombres, como el delantero Moraes o el portero Pyatov, en su victoria del fin de semana ante el Dnipro-1 (0-1).



En su última visita a los ucranianos, en la fase de grupos de la temporada 2015-16, los de Zinédine Zidane consiguieron imponerse 3-4, aunque el cuadro local mantuvo la tensión hasta al final al recortar distancias tras el 0-4 inicial con tres tantos en el último cuarto de hora.



El Real Madrid es claro favorito para la casa de apuestas Betfair, que paga su victoria a 1,32 euros por euro jugado. Mientras, el empate se cotiza a 5,5 euros por euro invertido, y un triunfo del Shakhtar Donetsk, a 8,5.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Matviyenko, Bondar, Kryvtsov, Dodo; Patrick, Stepanenko; Marlos, Tete, Solomon; y Moraes.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard; Rodrygo y Benzema.



--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM).



--ESTADIO: Estadio Olímpico de Kiev.



--HORA: 18.55/Movistar Liga de Campeones.

