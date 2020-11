Fútbol/Champions.- Nacho: "Este no es el camino para ganar títulos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El defensa del Real Madrid Nacho Fernández ha reconocido que la irregularidad que atraviesa últimamente el equipo les aleja del camino "para ganar títulos", pero lamenta que se siga dudando del grupo cuando ha hecho "cosas que ningún equipo ha hecho en este mundo", y ha apelado a mantener la tensión y la atención en el partido de este martes ante el Shakhtar Donetsk (18.55 horas), en el que se juegan el pase a octavos de la Liga de Campeones.



"Intentamos estar bien defensivamente, porque así es como se ganan los partidos. Los rivales nos estudian mucho más, es todo mucho más complicado, pero creo que el equipo tiene capacidad para volver a ser fuerte defensivamente, porque arriba tenemos mucha calidad para hacer daño. Antes que jugadores somos personas, intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Este no es el camino para ganar títulos, pero intentamos hacer el trabajo lo mejor posible para ganar partidos, buscar esa regularidad y dejar la portería a cero, que es donde normalmente se sacan los puntos", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, aseguró que quieren encontrar la regularidad para "afrontar los partidos más a gusto". "Ante el Inter dimos una versión muy buena, dominando prácticamente todo el partido, y contra el Alavés, sin ser uno de los peores partidos, te vas perdiendo. El equipo está preparado, tenemos jugadores con experiencia y con ganas de mantenernos ahí arriba", expresó.



"No creo que sea falta de motivación, todos los jugadores intentamos salir a ganar los partidos. Aparte de jugadores, somos personas, tenemos días buenos y días no tan buenos. Los rivales nos conocen cada vez más. Es verdad que se hace raro hacer un partido tan bueno en Milán y luego dar otra cara contra el Alavés en Liga. Puedo asegurar que este equipo intenta salir a ganar. Intentamos buscar una regularidad para que nos dé mucha más confianza", prosiguió.



Por otra parte, lamentó que siempre se dude del equipo en cuanto llega una derrota. "Ahora parece que todo está mal, que no trabajamos lo suficiente. Ante las dificultades, este equipo ha dado la cara. A principio de cada temporada, se nos echa en cara que este equipo no va a ganar nada, que no vale para nada, y el equipo siempre ha estado ahí, ha ganado títulos y ha hecho cosas que ningún equipo ha hecho en este mundo. Este equipo tiene jugadores de experiencia y muchísima calidad para hacer las cosas bien. Esto es fútbol, puede que las cosas salgan bien o no, pero lo importante es pelear hasta el final por los títulos, y eso es lo que estamos intentando hacer", relató.



Además, el central blanco habló del duelo ante los ucranianos, apelando a estar "mucho más atentos" que en el primer partido entre ambos, cuando cayeron 2-3. "Son un equipo muy rápido, muy dinámico, que cuando tienen un contraataque te hacen mucho daño. Intentaremos hacer un partido muy sólido, ponernos por delante en el marcador y estar, en defensa, muy atentos para evitar esos contraataques", analizó.



"SOY UN JUGADOR FELIZ, ESTOY DONDE QUIERO ESTAR""



Sobre su situación en el equipo, Nacho confesó que "siempre" se ha sentido "un jugador muy importante" a pesar de que es ahora, con la ausencia por lesión de Sergio Ramos, cuando puede tener regularidad en el centro de la defensa. "Es verdad que no juego todos los partidos que juega Sergio Ramos, pero con todos los entrenadores que he tenido siempre me he considerado una pieza muy importante. Ahora, aprovechando la baja de Ramos, estoy jugando en mi posición, de central, y me siento mucho más cómodo, pero estoy preparado para lo que el míster necesite", apuntó.



A pesar de todo, no le preocupa que el regreso de Camas le devuelva a la suplencia. "Desde niño, si me hubiesen hecho firmar un contrato todas las cosas que he vivido en este club y con esta camiseta, jamás lo hubiera soñado. Soñé con jugar un partido, vestir esta camiseta, y llevo más de 200. Que todos los entrenadores que han venido a este club siempre hayan contado conmigo y hayan querido que haya estado en este equipo habla muy bien de mí. He hecho mi trabajo y las cosas bien", manifestó.



"¿Que me hubiera gustado jugar 50 partidos en lugar de 20 o 25 por temporada? No te lo voy a negar, por supuesto que sí. Soy un jugador feliz que está ahora mismo donde quiere estar. Cada verano llegan ofertas para mí, donde seguramente me ofrezcan cosas que en el Madrid no termino de conseguir, pero soy un jugador feliz, peleo por donde quiero estar y ahora mismo no me cambio por nadie", añadió, antes de hablar de la renovación de Ramos. "Como madridista, espero que Sergio renueve porque es una pieza muy importante. A mí todavía me queda contrato y voy a luchar por mi puesto", señaló.



Por otra parte, valoró la nueva lesión muscular del belga Eden Hazard. "Hazard es un jugador muy importante, sus jugadas son de máxima potencia. No está teniendo suerte con las lesiones. Esperemos que se recupere lo antes posible, porque para todo lo que viene lo necesitaremos al cien por cien", subrayó.



Por último, valoró el regreso del equipo al Estadio Olímpico de Kiev, donde conquistaron su decimotercera Liga de Campeones. "Siempre es especial volver a un campo donde has conquistado algo tan bonito como la Champions. Ojalá mañana sirva de motivación para poder ganar el partido", finalizó.

