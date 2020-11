Fútbol/Champions.- Luís Castro: "Lo que le pasa al Real Madrid le está pasando a una gran cantidad de clubs de nivel"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Shakhtar Donetsk ucraniano, Luís Castro, recordó que "lo que le está pasando al Real Madrid", su rival de este martes en la Liga de Campeones, en cuanto a su irregularidad, le está sucediendo "a una gran cantidad de clubs de primer nivel" porque en el actual contexto con la pandemia no hay "ninguna estabilidad", y apuntó de lo "decisivo" para ambos del duelo en Kiev, que espera distinto al de Madrid en el que se llevaron los tres puntos.



"Lo que está pasando con el Real Madrid está pasando con una gran cantidad de clubs europeos de primer nivel. Nadie está acostumbrado a que los equipos sean tan inestables y todo lo que antes era atípico y anormal ahora es normal y debemos acostumbrarnos gradualmente", comentó Castro en rueda de prensa recogida por la web del conjunto ucraniano.



Para el portugués, "los equipos son inestables" en esta situación. "Puedes mirar al Real, al Manchester United, al Liverpool, al PSG... Todos los gigantes europeos están pasando por momentos difíciles y la gente debería entender que ahora no hay ninguna estabilidad", afirmó.



"No tuvimos pretemporada ni vacaciones, terminó una temporada y empezó la siguiente de inmediato, hoy no somos entrenadores, sino una especie de gestores para dar respuesta a lo que está pasando", prosiguió Castro, que incidió en que "el calendario es muy complicado" y que, en relación a su rendimiento, tiene "los mismos jugadores" con los que se proclamó campeón en Ucrania y llegó a las semifinales de la Liga Europa. "Será una temporada muy difícil, y con un chasquido de dedos no cambiará todo de una a otra", sentenció.



Además, dejó claro que son "conscientes" de que el partido de este martes no tendrá "nada que ver" con el del Alfredo Di Stéfano en el que ganaron por 2-3. "Sabemos que será difícil porque este es un partido decisivo tanto para nosotros como para el rival y es muy importante abordarlo correctamente", advirtió.





