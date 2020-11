Florida cerca del millón de casos y el gobernador sigue sin dictar restricciones

Miami, 30 nov (EFE).- Florida sumó este lunes 6.659 nuevos casos del coronavirus SARS-CiV-2, número que lo sitúa a puertas de la barrera del millón acumulado, pero su gobernador, el republicano Ron DeSantis, insiste en que no establecerá restricciones, cuarentenas ni el uso de mascarillas obligatorios en todo el estado, según dijo en rueda de prensa.

"Está totalmente fuera de la mesa", dijo hoy DeSantis en rueda de prensa desde Kissimmee, ciudad en el centro del estado y donde reiteró que a pesar del aumento de casos que se registran en las últimas semanas su oficina no impondrá cierres de comercios o escuelas, ni multas por violar ordenanzas para prevenir el contagio del virus.

Cuestionó incluso la efectividad del cierre de la economía y las cuarentenas obligatorias, y se preguntó si es que medidas de ese tipo habían funcionado en estados donde se han registrado también brotes recientes de la covid-19, entre ellos Minesota, Illinois, Michigan o Nueva Jersey.

¿Por qué esos estados "tienen que cerrar dos o tres veces si los cierres son tan efectivos?", se preguntó DeSantis junto al comisionado de Educación en una conferencia en la que dieron a conocer que Florida mantendrá por el resto del año escolar la modalidad presencial y también la enseñanza virtual para el 35 % de estudiantes que han optado por ese formato.

A PUERTAS DEL MILLÓN DE CASOS

El Departamento de Salud estatal dio cuenta este lunes de un total de 999.319 casos de coronavirus acumulados desde el mes de marzo en Florida, el tercero en número de casos por detrás de Texas y California, y de 18.834 muertes, tras 98 nuevos decesos en las últimas 24 horas, uno de ellos correspondiente a un no residente (237 desde marzo).

Las hospitalizaciones suman 54.864 desde el inicio de la pandemia en este estado, mientras que la tasa de positividad de las 77.428 pruebas hechas en las últimas 24 horas se ubicó en el 8,4 %, aunque en Miami-Dade la tasa de positivos llegó al 9,8 %.

Considerado el epicentro de la pandemia en Florida, este condado acumula 229.618 casos confirmados y 3.835 muertes.

Estados Unidos rebasó este lunes la cifra de 267.600 fallecidos por covid-19 y superó ya los 13,4 millones de contagiados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Te Recomendamos