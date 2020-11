España.- PP recalca que "no es verdad" que haya un acuerdo en el CGPJ como apunta Campo e insiste en sus requisitos

30/11/2020 La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, despu�s de ofrecer una rueda de prensa mientras se celebra la Junta de Portavoces en la C�mara Baja, en Madrid (Espa�a), a 30 de noviembre de 2020. La reuni�n tiene lugar antes de que el Pleno de la C�mara Baja debata el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Asegura que el PSOE "está a tiempo de cumplir" las "condiciones": avanzar en despolitización, retirar su reforma y excluir a Podemos



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que "no es verdad" que haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como ha apuntado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha recordado que su partido sigue manteniendo sus requisitos, que pasan por dejar fuera a Podemos de este proceso, retirar la reforma judicial que PSOE y Unidas Podemos registraron en la Cámara Baja y avanzar en la despolitización de la Justicia.



Así se ha pronunciado después de que el titular de Justicia haya afirmado, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que el acuerdo para la renovación del CGPJ "sólo falta hacerlo público", si bien ha agregado que esta circunstancia también "forma parte del acuerdo", por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio. Por ello, Campo ha vuelto a reclamar al PP que "sea un partido de Estado" y facilite la consecución de este pacto.



"No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia", ha afirmado rotunda la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces al ser preguntada expresamente por esas palabras de Campo.



Interrogada de nuevo si ha habido conversaciones con el Gobierno estas semanas para esa renovación del Consejo y qué es exactamente lo que no comparte de lo dicho por el ministro, la portavoz del Grupo Popular no ha entrado en detalles y ha insistido en que "lo que dice el ministro no es cierto".



"LAS CONDICIONES DEL PP LAS CONOCE PERFECTAMENTE EL PSOE"



Al se preguntada también por las apelaciones del PSOE al PP para que se siente y cierre ya ese pacto, Gamarra ha indicado que "las condiciones" del PP "las conoce perfectamente el Partido Socialista" pero "parece que no está dispuesto a cumplirlas". Eso sí, ha dicho que "está a tiempo de hacerlo".



En este punto, ha señalado que el acuerdo para renovar el Consejo es "parlamentario" y, por lo tanto, "no es necesario que Podemos forme parte del mismo". Según ha dicho, PSOE y Podemos tienen "la mayoría suficiente para llegar a ese acuerdo" en el Parlamento.



En segundo lugar, Gamarra ha subrayado que el PP tiene un "compromiso con la independencia de los jueces y los fiscales" que quiere "reforzar". "Para nosotros, eso es una línea insalvable", ha avisado, para añadir después que su partido quiere "tener garantías de la independencia de los jueces y de los fiscales".



"SÁNCHEZ, EL REY DE LA MENTIRA"



En tercer lugar, ha destacado que la reforma judicial que registraron PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección del CGPJ "no ha sido paraliza" sino que "sigue adelante".



En este punto, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que dijo hace semanas en el Pleno del Congreso era que retiraba y paralizaba la tramitación de esa proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos pero "no ha parado de tramitarse en ningún minuto".



"Evidentemente el Rey de la mentira en este país es el presidente Sánchez. Eso es algo que todos los españoles vamos conociendo y sabiendo", ha asegurado, para recalcar al PSOE que está "a tiempo" de retirar esa reforma judicial porque "hoy es el día en el que termina el plazo para que el Gobierno informe" de la misma. Si no lo hace, ha proseguido, esa proposición "tendrá el visto bueno del Gobierno por silencio administrativo".



CASADO: "IGLESIAS PARECE QUE BLOQUEA ABSOLUTAMENTE TODO"



En parecidos términos se ha expresado esta mañana, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha insistido en que Podemos debe quedar fuera del proceso de renovación del Consejo, al tiempo que se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo ya haya "elegido socios" esta legislatura, dificultando este tipo de acuerdos entre los dos principales partidos.



"En el tema judicial, el PP dice que Podemos no tiene que estar en esa conversación que obliga la Constitución. Y, sin embargo, Iglesias parece que bloquea absolutamente todo", ha afirmado Casado, en alusión al papel del vicepresidente del Gobierno y líder del partido morado, Pablo Iglesias.