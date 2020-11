España.- Iglesias elogia el "recorrido ético" de Bildu frente a la "inmoralidad" del PP y sus acuerdos con Vox

26/11/2020 El vicepresidente segundo y l�der de Unidas Podemos, Pablo Iglesias (d), saluda con el codo a su llegada a la Comisi�n Mixta para la Coordinaci�n y Seguimiento de la Estrategia Espa�ola para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que EH Bildu ha realizado un recorrido ético para condenar la violencia terrorista mientras que dirigentes del PP y Vox "viven en la inmoralidad permanente", pues sellan pactos con quienes reivindican, a su juicio, la dictadura franquista ante el actual Ejecutivo de coalición.



En una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, Iglesias ha subrayado que nadie cuestiona esa evolución ética de los acuerdos que suscribe el PP con Vox, mientras que en el caso de la formación abertzale no se reconoce su apuesta por la política frente a la violencia.



Como ejemplo de ese recorrido ético de Bildu, ha citado al diputado Jon Iñarritu quien, en una intervención en el Congreso, fue "cristalino" al solidarizarse con una víctima de ETA, que además era un cargo público de Vox, en referencia al diputado de Vox Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, un guardia civil asesinado por la banda terrorista en 2009.



En contraposición, ha señalado que él tuvo que aguantar en sede parlamentaria que la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien dijo en el Congreso que su padre era un "terrorista", cuando estuvo en la "cárcel por defender la libertad", y "sin que nadie pidiera disculpas por ello".



Por tanto, ha enfatizado que el recorrido ético de los dirigentes de la izquierda abertzale, como el caso de Arnaldo Otegi, fue "condición de posibilidad de que ETA dejara de matar" mientras que ahora cargos de PP y Vox están "reivindicando abiertamente gobiernos de la dictadura".



"Vox, que permite gobernar al PP en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Andalucía, está diciendo que los gobiernos que asesinaban demócratas son preferibles al actual qué recorrido ético tienen que hacer estos señores", se ha preguntado el líder de Podemos.



En este sentido, también ha cuestionado si los "señores de la Gürtel" y que crearon un "aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos", en referencia al PP, no deben también hacer ese recorrido ético.



Por tanto, ha reclamado altura de miras a todas las formaciones para respetar a los diferentes representantes políticos, elegidos democráticamente, pues es un "éxito" que los que en el pasado ejercían la violencia, ahora hagan política en las instituciones.



NO HAY QUE PATRIMONIALIZAR A LAS VÍCTIMAS



Además, el vicepresidente ha advertido de los intentos por "patrimonializar" las víctimas del terrorismo para recordar que la hija del exministro Ernest Lluch asesinado por ETA, Rosa Lluch, quién fue candidata de Podemos al Senado, apostó por el diálogo para superar la violencia.



En este sentido, ha asegurado que la apuesta por la política y la democracia es una buena noticia "venga de donde venga", al igual que pasó con Alianza Popular que surgió con varios ministros "franquistas" y que firmaron "sentencias de muerte" contra aquellos que luchaban por la libertad.



"Y yo que soy hijo y nieto de demócratas doy gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostaron por la democracia. Aunque últimamente con sus acuerdos con Vox parece que estén dando la vuelta por el otro camino", ha desgranado.