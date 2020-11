Escritores y artistas rechazan el "extractivismo que aliena y mata" en Perú

Lima, 30 nov (EFE).- Decenas de escritores y artistas peruanos emitieron un manifiesto para rechazar el "extractivismo que aliena y mata" en Perú, un país que, según afirmaron, es considerado "como una mina gigantesca" que empresas trasnacionales "quisieran explotar cueste lo que cueste".

"El problema es que la minería mata la vida y todo nuestro territorio alberga mil formas de vida, incluida la de los seres humanos que lo habitan", remarcó el manifiesto entregado este lunes a Efe.

El pronunciamiento fue firmado por más de 80 artistas, entre los que figuran los conocidos escritores Alfredo Pita, Diego Trelles, José de Piérola y Gloria Cáceres, los artistas plásticos Enrique Polanco, Gino Ceccarelli, Natalia Velit y Fanny Palacios, la cantante Margot Palomino y la cineasta Pilar Roca.

SITUACIÓN PARTICULAR

Los firmantes del pronunciamiento indicaron que, al tener un territorio rico en minerales, su país afronta una situación que "es dramática por todo lado en el Perú, en los Andes, en la selva, en los valles de la costa".

Alertaron, en ese sentido, sobre recientes declaraciones de ministros y políticos "contra la obligatoria consulta previa a las comunidades antes de que se apruebe cualquier proyecto minero", una posición que ha motivado las críticas de organizaciones sociales e indígenas del país en los últimos días.

Ante esa situación, señalaron, se vieron obligados "a tomar una posición clara" sobre el tema.

RECHAZO AL EXTRACTIVISMO

Los firmantes, quienes residen en Francia, España, Alemania, Austria, Estados Unidos, Chile y Perú, rechazaron que existan "políticas que faciliten que las grandes corporaciones extranjeras y sus cómplices en el país sigan saqueando las riquezas nacionales, y menos a costa de la salud del pueblo".

Los artistas consideraron "ilustrativo" que en la reciente Feria del Libro de la región norteña de Cajamarca se haya invitado a varios escritores "sin precisarles que entre los patrocinadores había dos grandes mineras que contaminan intensamente esa región".

Esa situación, agregaron, obligó a varios de ellos "a renunciar de inmediato para no ser cómplices de una operación de lavado de imagen evidente".

"Los escritores, los pintores, la gente de teatro y cine, los músicos deben preservar su obra y su trabajo para acompañar la vida y el progreso de nuestra sociedad, no el auge de las trasnacionales depredadoras ni de sus acciones en Bolsa", concluyeron.

Entre los firmantes del manifiesto también figuran los poetas Elqui Burgos, Roger Santiváñez y Jesús Cabel, los escritores Jorge Nájar, Luis Fernando Cueto y Maynor Freyre, el historiador Ernesto Toledo, el artista plástico Bruno Portuguez, el crítico teatral Santiago Soberón y el investigador Miguel Pachas.



