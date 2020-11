El Valencia se juega su último 'colchón' copero en el Palau

Valencia, 30 nov (EFE).- El Valencia Basket visitará este martes en la duodécima jornada de la fase regular de la Liga Endesa la pista del Barça en la que pondrá en juego el último colchón que le queda para asegurar por méritos deportivos su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey.

Al equipo valenciano le faltan por disputar ocho encuentros de la primera vuelta de la Liga y tiene cuatro victorias en su casillero. Como esta campaña la ACB tiene un equipo menos, pasan a ser once los triunfos que aseguran disputar el torneo copero y el Valencia debería ganar siete de sus partidos para alcanzar esa cifra.

También podría ser que finalmente la clasificación se consiga con diez triunfos e incluso con nueve, pero en esos casos el conjunto de Jaume Ponsarnau estaría ya en manos de otros equipos. Del mismo modo, podría ser que Valencia fuera designada sede del torneo y que el equipo recibiera una invitación como anfitrión.

Más allá de cábalas, el Valencia afronta este choque después de haber logrado una meritoria victoria en la Euroliga en la cancha del Fenerbahce pero también después de haber perdido sus últimos tres encuentros en la Liga Endesa, ante el Real Madrid, el Hereda San Pablo Burgos y el Iberostar Tenerife.

No obstante, los dos últimos llegaron 48 horas después de haber disputado un partido en la Euroliga, una compaginación que al Valencia le está costando mucho llevar. En este caso, habrán pasado ya 72 desde que jugó en Turquía, por lo que se espera una mejor respuesta física del equipo.

Para esta cita, Ponsarnau mantendrá las bajas de los escoltas Vanja Marinkovic y Joan Sastre y del ala-pívot Louis Labeyrie, uno de sus grandes puntales de esta campaña. De este modo, el técnico se quedará con once jugadores de la primera plantilla (dado que no cuenta con Quino Colom).

En esta situación, Ponsarnau opta habitualmente por dar minutos a Josep Puerto en la línea exterior o por usar a uno de sus bases como escolta y por dentro por usar a Derrick Williams y a Jaime Pradilla pero también por reconvertir puntualmente a Nikola Kalinic.

Ambos equipos ya se han enfrentado esta temporada. Fue hace seis semanas, en la Euroliga y en la Fonteta, en un encuentro en el que el Barça se impuso por 66-71 y que decidió el parcial de 9-21 que el equipo catalán logró en el tercer cuarto del partido.



