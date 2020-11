El tipazo con el que Alba Carrillo nos da los buenos días

14/11/2020 Alba Carrillo est� atravesando un momento muy dulce a todos los niveles EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Alba Carrillo ha decidido comenzar el día, y la semana, dando una alegría a sus numerosos seguidores. Y, desafiando a las bajas temperaturas que presagian la inminente llegada del invierno en la capital, ha presumido de tipazo con un conjunto deportivo que poco deja a la imaginación. Y es que ese cuerpo, además de ser cosa de la genética, tiene muchas horas de entrenamiento encima y la modelo no ha dudado en presumir de la recompensa que tiene todo esfuerzo.



Y ésta no es otra que un cuerpo tonificado sin un gramo de grasa o de celulitis con el que Alba nos ha dejado boquiabiertos de buena mañana. Con unas mallas y un top deportivo con estampado estilo desteñido en color salmón y blanco, la ex de Feliciano López ha presumido de sus espectaculares piernas y de un abdomen plano que demuestran que está en su mejor momento.



El pasado verano, Alba tuvo que salir al paso de los comentarios que especulaban con un posible embarazo y con un aumento de pecho y, con gran sentido del humor y la sinceridad que le caracteriza, confesó que ni se había operado ni tampoco esperaba un bebé, sino que había ganado unos kilitos de los que presumía orgullosa. Tres meses después, ni rastro de ese ligero aumento de peso que ella misma confesó, ya que la modelo está más espectacular que nunca.



En una etapa muy tranquila de su vida, Alba mantiene una discreta relación con el presentador Santi Burgoa y presume de una buenísima relación con su ex, Fonsi Nieto, con el que en el pasado protagonizó agrios enfrentamientos que, afortunadamente y por su hijo Lucas, están completamente olvidados. En cuanto al terreno profesional, la maniquí vive un momento muy dulce y compagina su trabajo en televisión - colabora en programas como "Viva la vida" o "Ya es mediodía" - con su faceta de empresaria de moda, ya que hace escasas semanas inauguraba su primera tienda.