El presidente de Perú descarta una nueva Constitución y confía en el voto de confianza

El presidente de Per�, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 nov (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, descartó que vaya a iniciar un proceso de cambio de la Constitución Política, durante su gestión transitoria, y confió en que su Consejo de Ministros reciba el voto de confianza del Congreso.

En una entrevista televisada desde Palacio de Gobierno, Sagasti dijo que no tiene el mandato para iniciar un proceso de cambio constitucional, al haber sido designado por el Congreso para suceder al renunciante Manuel Merino y entregar el gobierno al mandatario que será elegido en abril próximo.

"En todo el mundo, las Constituciones van evolucionando", indicó el gobernante y recordó que hubo un grupo de trabajo que inició un planteamiento de cambio constitucional desde el año 2000.

Sagasti agregó que durante su periodo, que concluirá el 28 de julio del 2021, se podrá recoger información y sentar las bases, "pero no vamos a ir más allá, no tenemos la legitimidad, ni el tiempo para hacerlo".

La Constitución que rige actualmente es la aprobada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que introdujo, entre otros temas, la reelección presidencial que años después fue anulada, tras el escándalo de corrupción que se destapó en su propio gobierno.

VOTO DE CONFIANZA DEL PARLAMENTO

Con menos de 20 días en el Ejecutivo, el gabinete formado por Sagasti se presentará ante el Congreso los próximos 3 y 4 de diciembre para pedir el voto de confianza a los planes que desarrollará en los siguientes meses.

En tal sentido, Sagasti dijo que confía en la sensatez de los legisladores, más que en la palabra empeñada por los representantes de los partidos políticos con los que dialogó en la última semana.

"Una negación del voto de confianza crearía muchísimos problemas y afectaría a todos", afirmó el jefe de Estado.

Algunos de los conflictos y retos más urgentes para el gobierno son la situación de inseguridad ciudadana que podría generar una anunciada huelga de la Policía Nacional, en rechazo a los cambios en el alto mando, así como la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 antes de las elecciones generales de abril.

RECHAZO A HUELGA POLICIAL

Sobre el tema de la Policía, Sagasti respondió que entiende "la insatisfacción de aquellos oficiales que han sido retirados", pero que "estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la Policía Nacional de la ciudadanía".

El mandatario pidió a los oficiales de la Policía, retirados por denuncias de presunta corrupción o la violencia registrada en las últimas manifestaciones, "que acepten la situación, pero de ninguna forma traten de crear una situación de zozobra".

Respecto a la disponilidad y aplicación de las futuras vacunas contra la Covid-19, Sagasti dijo que el contrato de adquisión de 9,9 millones de dosis con el laboratorio Pfizer está en la etapa de detalles para ver "hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor en términos del sistema de frío".

Debido a que la vacuna de Pfizer no aguanta grandes traslados, va a tener que aplicarse sólo en las ciudades, dijo Sagasti, y hacia fines de marzo o inicios de abril lo más probable.

Con respecto a los contagios, el mandatario declaró que "en la mayoría de países se ha dado una segunda ola, lo que estamos observando en Perú es un pequeño aumento, que no sabemos si será mayor", así como "rebrotes focalizados".

Hasta el momento, Perú ha reportado 962.530 casos confirmados, con 35.923 fallecidos, y 4.080 enfermos hospitalizados hasta el sábado.