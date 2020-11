El mejor mes para carry trades en emergentes desde 2016: Gráfico

(Bloomberg) -- El apetito por las operaciones de riesgo que definió noviembre ha provocado el regreso de las operaciones de carry trade de mercados emergentes, y ese apetito podría continuar hasta el último mes de 2020. Un indicador de los rendimientos que generan los créditos en dólares estadounidenses para invertir en ocho monedas de países en desarrollo se elevó 5,9% este mes, el mayor avance desde marzo de 2016, justo cuando las reversiones de riesgo a tres meses para los principales tipos de cambio de los países en desarrollo registraron el mayor descenso desde 2012. En un contexto de tasas bajas en EE.UU., las tasas reales más altas de mercados emergentes lucen cada vez más atractivas, según ING Groep NV, que espera un mayor enfoque en el carry trade en 2021.

