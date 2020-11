El ICAA despliega en el festival "Ventana Sur" su promoción del cine español

Madrid, 30 nov (EFE).- El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) participará en el festival "Ventana Sur 2020" con actividades virtuales como 'Cinema from Spain', una sesión de encuentros para proyectos en distintas fases de producción en colaboración con Ibermedia.

Según ha informado hoy el Ministerio de Cultura, con el objetivo de promocionar internacionalmente el cine español el ICAA desplegará un amplio programa de actividades online durante su participación en este festival del mercado audiovisual latinoamericano, que ha arrancado hoy en formato híbrido debido a la COVID.

En concreto, estas actividades se organizan en torno al pabellón "Cinema from Spain", un espacio virtual dedicado tanto a la promoción de las películas españolas en el mercado como a la atracción de rodajes extranjeros y coproducciones, así como la promoción de proyectos en desarrollo y del talento de los profesionales del sector en España.

Junto al ICAA, en el pabellón están presentes la Spain Film Commission, además de representantes de los organismos de cine de Andalucía, Canarias, País Vasco y Madrid, con un apartado destinado también a las agencias de ventas.

Asimismo, el programa incluye iniciativas como "Let's dance", en la que se propone a los profesionales finalizar la jornada de trabajo escuchando las playlists que el ICAA y colaboradores sorpresa han preparado para el pabellón.

En esta edición del mercado audiovisual latinoamericano, y tras la experiencia en "Marché du Film - Virtual Edition" (Cannes), el ICAA apuesta de nuevo por proporcionar a los potenciales prescriptores del cine español con una sala específica para acceder a títulos participantes, de la mano de agentes de ventas como Latido Films, Filmax, Film Factory, Feel Content, FeelSales, Begin Again Films, Bendita Films y Moonrise Pictures, entre otros.

La sala estará disponible en la plataforma virtual para acoger la visita de potenciales compradores y prescriptores, con 19 proyecciones en cuatro días.

En paralelo a la sala virtual y en el marco de la iniciativa lanzada por "Ventana Sur" para la organización de proyecciones presenciales en varias ciudades de ambos lados del Atlántico, se pondrá en marcha el programa de actividades "Cinema from Spain on tour", donde Ciudad de México (Cinepolis Diana), Sao Paulo (Espacio Frei Caneca), Bogotá (Cinemat) y Madrid (Renoir Princesa) serán ciudades anfitrionas de las sietes proyecciones que componen la iniciativa, con una veintena de pases.

También, y como ya hicieran en 2019, "WEIRD Market, Animation! De Ventana Sur" y el ICAA colaboran para presentar seis proyectos de animación española en el WNew Spanish Animation! Showcase".

Y además, el ICAA estrenará la marca "New Spanish Bloody Cinema" para la promoción del cine fantástico y de género.

Por su parte, "Ibermedia Speed Meeting Session" dará un impulso en el mercado a siete proyectos del entorno iberoamericano. La iniciativa tiene como objetivo profundizar en las labores de promoción de los proyectos que participan en el programa Ibermedia con España, a través del ICAA, con el propósito de favorecer el intercambio y ampliar el trabajo de promoción dentro de este circuito de cooperación.



