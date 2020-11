El Hang Seng cierra con pérdidas del 2,06 % lastrada por las petroleras

Pekín, 30 nov (EFE).- El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó este lunes un 2,06 % al cierre de la sesión, lastrada por las petroleras, sobre todo Cnooc (-14,29 %), a la que Estados Unidos podría imponer sanciones próximamente.

El diario hongkonés The Standard informó hoy de que el Gobierno del presidente estadounidense saliente, Donald Trump, podría incluir a Cnooc en una lista de empresas con vínculos con el Ejército chino, lo que podría resultar en sanciones para la compañía y limitaría sus operaciones internacionales.

Así pues, el selectivo perdió 553,19 puntos hasta los 26.341,49, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, descendió un 2,19 %.

Entre los subíndices, unanimidad en el rojo: Comercio e Industria terminaron con un -2,5 %; Inmobiliaria concluyó con un -2,19 %; Finanzas se dejó un 1,56 %; y Servicios, un 0,77 %.

Las petroleras fueron las grandes protagonistas de la jornada, y no precisamente por un buen desempeño: al citado -14,29 % de Cnooc se sumaron los desplomes de Sinopec (-6,9 %) y de Petrochina (-6,08 %), las tres colistas del día.

Entre los bancos, solo ICBC y Bank of China Hong Kong se salvaron de la quema (1,02 % y 0,2 %, respectivamente), en un sector en el que la peor parte se la llevó Hang Seng Bank (-1,82 %).

Las inmobiliarias también vivieron un día aciago, con la salvedad de Henderson Land (0,62 %), mientras que China Resources Land perdió un 1,61 %, China Overseas, un 2,78 % y Wharf Reic, un 4,25 %.

Entre las empresas de telecomunicaciones, China Mobile perdió un 2,42 %, mientras que China Unicom se hundió un 2,92 %.

La gran ganadora en una sesión de pérdidas generalizadas fue la farmacéutica Sino Biopharm, con un 2,77%.

El volumen de negocio de la jornada fue de 160.500 millones de dólares de Hong Kong (20.707 millones de dólares, 17.283 millones de euros).



