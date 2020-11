El chavismo llama a la movilización electoral sin medidas de bioseguridad

Caracas, 30 nov (EFE).- El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comenzó este lunes la recta final para las elecciones del próximo domingo con un gran acto en el sureño estado Bolívar en el que llamó a sus simpatizantes a votar "con disciplina" y en el que no respetaron las medidas para prevenir la covid-19.

En el acto tomó la palabra el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien animó a la multitud congregada "a salir a votar con mucha disciplina" y preguntó a sus simpatizantes si ya saben donde deben acudir para depositar su voto.

El considerado como número dos del chavismo llegó al acto entre abrazos de los militantes del PSUV que le jalearon, hablaron a escasos centímetros y palmearon sin respetar ninguna distancia de seguridad. Entre ellos, algunos no llevaban tapabocas.

Ya en el estrado, clamó que las elecciones del 6 de diciembre son una venganza contra la oposición que ganó con rotundidad los anteriores comicios de 2015 y que "le hizo daño al país".

Por eso, consideró que "el 6 de diciembre debe venir vestido como un ropaje de venganza popular".

Tras ello, reiteró el llamado a que los militantes vayan a buscar "al amigo, al hermano, al primo para que vaya a votar y no se quede nadie en la casa".

LLAMA A DERROTAR A LA OPOSICIÓN

Cabello consideró que, de ese modo, la oposición saldrá derrotada, tanto "la que llama a no votar, porque el pueblo va a salir a votar", como "la que está participando porque ellos no se prepararon, porque ellos también apostaron al golpe de Estado".

La oposición que encabeza Juan Guaidó, considerado como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, rechaza participar en las elecciones legislativas.

Sin embargo, los principales partidos opositores fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y pusieron a su frente a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus excompañeros de corruptos.

Tras esa decisión, los partidos, con sus nombres, colores y símbolos, estarán en la tarjeta electoral pero no bajo el liderazgo de aquellos políticos que fueron elegidos por la militancia, sino de los impuestos por el TSJ.

También hay otro grupo de partidos que comenzaron un proceso de diálogo con el Gobierno y que sí han optado por participar en los comicios.

Cabello retomó el hilo de su discurso pidiendo a quienes acudieron al acto de campaña que "nadie debe equivocarse" y, por tanto, tiene que votar al PSUV o sus partidos aliados.

Varios de estos partidos como Patria Para Todos (PPT) o las Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) también fueron intervenidos por el TSJ, cuyos miembros fueron elegidos en un proceso exprés y son considerados como abiertos simpatizantes del chavismo.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), tradicional aliado del PSUV y al que no mencionó Cabello de forma directa, ha conformado una alianza de la que forman parte varias organizaciones chavistas, la Alianza Popular Revolucionaria (APR), apoyada por las directivas del PPT y Tupamaro que fueron escogidas por los militantes.



