Economía.- El paro en Colombia se modera en octubre, con una tasa del 14,7%

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La tasa de desempleo de Colombia se situó en el 14,7% durante el mes de octubre, lo que equivale a un total de 3,65 millones de personas en paro y un incremento de 1,16 millones de desempleados en comparación con el mismo mes del año anterior, pero que también supone un registro más moderado que la tasa del 15,8% recogida en el mes de septiembre, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicados este lunes.



Con respecto al año anterior, se produjo un incremento de 4,8 puntos porcentuales, lo que supone un incremento más suave que el observado en los meses más afectados por el desempleo, como mayo, cuando la tasa de desempleo se duplicó hasta el 21,4%.



Durante la presentación del informe, el director general del DANE, Juan Daniel Oviedo, ha expuesto que las dos actividades que más generaron el aumento del desempleo fueron el comercio, con 237.000 de desempleados más; y alojamientos y servicios de comida, que ganó 185.000 personas desempleadas.



Por su parte, el paro urbano, referente a las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicenciola se situó en el 16,8%, frente al 10,4% del año anterior.



De su lado, la ocupación se situó en el 53,2% en el total nacional, en contraste con el 57,8% del año pasado; mientras que en las zonas urbanas la ocupación fue del 53,9%, frente al 59,1% de octubre de 2019.



En concreto, la ocupación colombiana durante octubre cayó en 1,53 millones de personas en comparación con el mes de octubre del año anterior, hasta situarse en un total de 21,2 millones de ocupados.



"Esa contracción ha tenido una corrección muy importante", ha destacado Oviedo, quien ha indicado que, no obstante, esto no ha ocurrido en términos de desempleo, ya que el aumento de 1,16 millones de personas es un nivel muy similar a lo observado en septiembre. Asimismo, ha subrayado que el aumento es el 53% de lo que se observó en junio, cuando la desocupación creció en 2,17 millones de personas.



Entre otros sectores, la administración pública, educación y atención de la salud humana, donde se recogen las actividades sanitarias, sufrió una contracción de 254.000 personas ocupadas, mientras que los servicios de alojamiento y servicios de comida vieron una reducción de 232.000 personas. El comercio y la reparación de vehículos se contrajo en 224.000 ocupados.



Según Oviedo, los datos reflejan que las actividades de comercio minorista, alojamiento y servicios de comida están siendo las más afectas en el marco de la pandemia, ya no solo en el contexto urbano, sino también fuera de él.



Por tamaño de empresas, la ocupación en sociedades de hasta 10 personas cayó en 688.000 personas, mientras que en las de más de 10 trabajadores cayó en 871.000 trabajadores.



Oviedo ha explicado que la reducción del empleo afectó más a la población menos educada (-9,3%) y a los que no tenían ningún tipo de formación (-16,8%). Este impacto se agravó en los casos de las personas con poca formación académica y más de dos años de experiencia laboral, según Oviedo.









Te Recomendamos