Dodô avisa a su amigo Militão: "En el campo seremos once contra once"

Lisboa, 30 nov (EFE).- El joven lateral derecho brasileño del Shakhtar Donetsk Dodô avisa a su amigo del Real Madrid Éder Militão: "A partir del momento en el que ruede la bola, somos once contra once". Será un "ambiente frío", asegura, en el que sendos equipos se la juegan para seguir vivos en la Liga de Campeones.

En una entrevista con la Agencia EFE, el lateral, que confiesa ser muy amigo de Militão y compañero de Rodrigo en la selección olímpica de Brasil, insiste en que cuando estén todos sobre el césped "la gente se olvida de que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo".

Shakhtar, con 4 puntos y tercero de grupo, y Real Madrid, segundo con 7, jugarán mañana martes en Donetsk el penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde los blancos pueden asegurarse matemáticamente una plaza en octavos, si ganan, mientras que si pinchan se jugarán todo en el último encuentro en casa contra el Borussia Mönchengladbach, que es líder con 8 puntos.

Dodô, que fue uno de los jugadores que protagonizó la gesta de ganar al Real Madrid por 2-3 el pasado 20 de octubre, recuerda que el Borussia aún no está clasificado y que el Inter de Milán, colista con 2 puntos, aún tiene opciones.

"Aún tenemos opciones los cuatro equipos", insiste el lateral brasileño, que hasta el año pasado militó en el Vitória de Guimarães portugués, club con el que dio el salto a Europa.

"Vamos a estar muy concentrados", insiste, mientras que recuerda la victoria en el Alfredo Di Stéfano: "Entramos en el campo contra los mejores del mundo y cuando empezamos a hacer el primer gol, el segundo, el tercero ni nosotros mismos nos lo creíamos, porque era el Real Madrid".

El juego de mañana "decidirá todo y es el que definirá la clasificación", concluye.

Marcos António, centrocampista brasileño del Shakhtar Donetsk, reconoce en declaraciones a EFE que tiene amistad con Rodrygo y Vinicius, con los que ha coincidido en las selecciones inferiores, y adelanta que "va a ser un gran juego, nos estamos preparando bien para hacer un gran partido".

Vamos a estar muy concentrados para hacer un gran partido contra el Real Madrid, nosotros sólo pensamos en nosotros, en el Shakhtar Donetsk y en buscar la victoria".

Marcos António, de 20 años, es una de las referencias en la medular de los ucranianos y llegó en 2018 al fútbol europeo de la mano del conjunto portugués del Estoril.



