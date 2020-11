Darko, listo para la medular

Pamplona, 30 nov (EFE).- El regreso de Darko Brasanac fue la única nota positiva que dejó la abultada derrota rojilla ante el Barcelona en el Camp Nou, un partido que supuso la vuelta a los terrenos de juego del futbolista serbio.

El número 8 salió en el minuto 64 de partido en sustitución de Oier para volver a jugar 86 días después de su último percance. Osasuna ya perdía 3-0 y su técnico, Jagoba Arrasate, dio entrada al exjugador del Alavés para dotar a su equipo de más llegada y presencia.

Acompañó a Jon Moncayola y Roberto Torres, quien jugó de mediocentro, un centro del campo inédito esta temporada. El futbolista de 28 años intentó conectar con los puntas, pero mostró falta de ritmo competitivo, algo lógico después de no haber tenido minutos desde el 4 de septiembre, día que cayó lesionado al sufrir una luxación en el hombro izquierdo.

Arrasate conoce todo lo que puede dar a Osasuna uno de sus hombres de confianza, a quien el entrenador vasco utilizó en 31 jornadas de la última Liga Santander donde demostró que no estaba dispuesto a tener un rol secundario dentro de la plantilla.

Esta noticia significa que la competencia en la zona central del campo navarro crece. En el esquema más utilizado por Arrasate, el 4-4-2, los dos pupilos encargados de pisar el círculo central saldrán de los elegidos entre Oier, Íñigo Pérez, Moncayola, Lucas Torró y Darko.

El capitán es innegociable para su entrenador y las buenas actuaciones de Moncayola harán que el míster rojillo tenga que estrujarse la cabeza cada vez que deba poner a los once elegidos sobre el césped.

La lesión del asturiano Jony ante los culés podría desplazar a Pérez a la banda izquierda para ocupar una posición que el de la Chantrea conoce a la perfección.



