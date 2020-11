Cvirus.- OMS aconseja evitar reuniones con distintas familias en Navidad y no acudir a centros comerciales "abarrotados"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recomendado a la población evitar reuniones con distintas familias durante las fiestas de Navidad, así como acudir a centros comerciales "abarrotados".



En rueda de prensa, Tedros ha destacado que por primera vez la semana pasada se redujeron los casos de contagio de coronavirus desde el pasado mes de septiembre, especialmente gracias a la disminución de la transmisión del virus en Europa.



No obstante, el director general de la OMS ha avisado de que esta reducción de la infección se puede perder "rápidamente", sobre todo si se tiene en cuenta que próximamente muchos países van a celebrar las fiestas navideñas.



"Todos queremos estar junto con las personas que amamos durante los períodos festivos. Pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si les ponemos a ellos, o a nosotros mismos, al riesgo de contagio", ha recalcado Tedros.



Por ello, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus países de cara a la Navidad, si bien ha aconsejado que, en la medida que sea posible, se celebre entre las personas que viven en el mismo domicilio.



No obstante, y en el caso en que la reunión se produzca con personas de fuera de la vivienda, el director general de la OMS ha recomendarse reunirse al aire libre, usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Además, ha subrayado la importancia de priorizar las compras por internet o acudir a las tiendas o centros comerciales en horarios menos concurridos.



En el caso de que se vaya a viajar, Tedros ha insistido en la necesidad de usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad, llevar desinfectante de manos o lavárselas frecuentemente con agua y jabón, y no emprender el viaje en el caso de encontrarse mal.



"Si no puede celebrar con normalidad la Navidad este año, haga un plan para celebrarla una vez que sea seguro. La pandemia terminará y todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con ella", ha aseverado Tedros, para destacar el avance que se está logrando en el desarrollo de las vacunas. "Tenemos que conservar la esperanza y la solidaridad", ha zanjado.

