Concha Velasco celebra su 81 cumpleaños sobre el escenario

MADRID, 30 (CHANCE)



Sin duda alguna Concha Velasco se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país con una larga trayectoria profesional a sus espaldas de la que quiere seguir disfrutando hasta el final de sus días. En esta ocasión la actriz sopló las velas de su 81 cumpleaños sobre las tablas del teatro Reina Victoria de Madrid en el que está de lo más cómoda interpretando la obra 'La Habitación de María'.



Demostrando que es una mujer de armas tomar, Concha quiere seguir disfrutando de una profesión como la suya durante muchos años más y siempre con el apoyo incondicional de sus hijos. En esta ocasión del brazo de su hijo Manuel Velasco, la vallisoletana reconoció que ha sido muy feliz a lo largo de su vida por lo que está encantada de poder seguir trabajando y subiéndose al escenario en el que recibe siempre el apoyo de su público más fiel.



- CHANCE: Muchas felicidades, 81 años y la vemos estupenda.



- CONCHA: Muchísimas gracias, pues sí, gracias a dios estoy estupenda.



- CH: Parece que por usted no pasan los años.



- CONCHA: Si han pasado sí, lo que pasa es que estoy muy feliz. Somos un teatro de los que está yendo muy bien afortunadamente, no es un monólogo que se pueda hacer en una silla y con un foco, es una función muy cara en la que Jesús Cimarro ha apostado y el público está respondiendo dentro de que tenemos un aforo limitado.



- MANUEL VELASCO: Bueno, tenemos las limitaciones sanitarias pero muy contentos.



- CONCHA: A mí me gustaría quitarme la mascarilla para que vean lo guapa que estoy pero no me dejan.



- CH: Qué orgullo que una dama como los escenarios como usted celebre su cumpleaños en su escenario y con su público.



- CONCHA: Sí, que haya venido mi nieto Samuel que no sale nunca al escenario, mis hijos los tres y que haya venido Jesús Cimarro ha sido muy emocionante para mí. Insisto en lo de Jesús Cimarro porque tener un productor como el con cuatro teatros en Madrid abiertos al público es importante, os doy las gracias por promocionar el teatro.



- CH: ¿Vas a celebrar el cumpleaños en casa?



- CONCHA: No lo sé, no creo. Si Samuel no tiene deberes sí.



- CH: ¿Qué deseo puede pedir para este nuevo año?



- CONCHA: Yo para mí no pido nada, yo doy gracias, estoy en un momento de mi vida en el que solamente doy las gracias a todo el mundo. Esta mañana cuando me he levantado y he visto fotos he dicho he sido muy feliz y no me he dado cuenta.



- CH: Eso es muy bonito.



- CONCHA: Es que creo que no me he dado cuenta, no lo ha saboreado suficiente.



- CH: Para nosotros siempre serás nuestra 'Chica ye ye'.



- CONCHA: Me encanta, fíjate que mi nieto se la sabe, su madre es cantante, Cecilia Cruz.