Compras de Cyber Monday se proyectan en US$12.700M por pandemia

(Bloomberg) -- Se espera que los compradores en línea de Estados Unidos gasten un récord de US$12.700 millones durante el Cyber Monday, el día de comercio electrónico más activo del año, lo que representa una valiosa oportunidad para los minoristas cuyos sitios web, departamentos de servicio al cliente y operaciones de entrega puedan soportar el período de intenso tráfico.

Amazon.com Inc., Walmart Inc., Target Corp., Best Buy Co. y otros se han estado preparando durante meses para enfrentar la avalancha de compras durante las fiestas de fin de año en 2020. Esta semana será la prueba definitiva para sus nuevas inversiones en aumento de capacidad de entrega y para agregar funciones como el retiro en estacionamientos de las compras hechas por internet.

El aumento del covid-19 mantuvo a los compradores alejados de los centros físicos para el Black Friday, lo que refuerza las predicciones de que las compras en línea se dispararán este año. Adobe Analytics predice que el gasto del Cyber Monday de este año aumentará en 35%, más del doble de la tasa de crecimiento en los años previos a la pandemia. Eso también significa que cualquier interrupción del servicio en el Cyber Monday (sitios web lentos, problemas de procesamiento de pagos, carritos de compras que desaparecen antes del pago) podría ser costosa para las empresas.

“Incluso los grandes minoristas podrían verse afectados por la gran demanda”, dijo Mario Ciabarra, director ejecutivo de Quantum Metric, que ayuda a los minoristas en línea a solucionar problemas de sus sitios web. “Cada minuto cuenta y cada cliente cuenta”.

Ya había señales de que algunas tiendas web están luchando para manejar la carga. Los sitios de minoristas prominentes registraron un 39% más de errores en el Black Friday que hace un año, según Quantum Metric.

Los compradores estadounidenses gastaron US$9.000 millones en línea el Black Friday, según Adobe Inc., por debajo de su pronóstico de US$10.300 millones, lo que indica que los compradores reaccionaron a las ofertas a principios de la temporada de fiestas de fin de año y a las advertencias sobre posibles problemas de envío en diciembre.

Este año, los minoristas han atraído a la gente a comprar a principios de temporada para evitar problemas de capacidad. Pero el Cyber Monday probablemente seguirá siendo el punto más alto, porque muchos compradores están condicionados a postergar las grandes compras en previsión de recortes de precios.

Hasta ahora, las ofertas que se han anunciado para el Cyber Monday no son mucho mejores que los del Black Friday, dijo Kristin McGrath, editor de BlackFriday.com, que supervisa las ofertas web. Volviendo a las tácticas tradicionales de apertura de puertas del Black Friday, es probable que muchas tiendas digitales ofrezcan descuentos sorprendentes en productos populares que generalmente se agotan rápidamente para atraer a las personas a sus sitios, con la esperanza de que carguen los carritos de compras con otras cosas.

Otra razón por la que los descuentos podrían no ser importantes el lunes es que los clientes se enojarían si los minoristas que les dijeron que compraran a anticipadamente este año guardaran sus mejores ofertas para el Cyber Monday, dijo Andrew Lipsman, analista de EMarketer. El resultado para los minoristas es que la temporada de fiestas podría ser más rentable.

