Colombia.- La Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad Secindi de Mérida participa en un certamen en Colombia

La Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad Secindi, que organiza Fundación CB y se celebra en la ciudad de Mérida durante el mes de octubre, ha sido invitada a través de su director Antonio Gil Aparicio, como referencia de Festival de Cine Inclusivo en España para formar parte del Modulo Académico del 'WE CAM FEST' en Colombia.



La cita en Colombia supone un encuentro con los festivales de varios países que desarrollan estrategias y/o categorías orientadas al cine inclusivo.



Estos participantes son, en concreto, la directora del "Festival de Cine por los Derechos Humanos" de Colombia, Diana Arias; la directora del festival de cine "Todos Somos Diferentes" de Chile, Francisca Fonseca; y el director de "Secindi, Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad" de España, Antonio Gil Aparicio.



Con la moderación del director del We Cam Fest de Colombia, Christian Ossa, el objetivo es conversar sobre la importancia de estas iniciativas en sus respectivos países en miras de la función de los festivales en el desarrollo del mercado cultural para realizadores y la formación de públicos, como alternativa a una sociedad y una cultura más incluyente.



Este encuentro programado para este lunes, día 30 de noviembre, dentro de las actividades que se están desarrollando, bajo el título, "Conversatorio: Experiencias de festivales con orientación incluyente en Chile, Colombia y España", podrá seguirse al igual que el resto de su contenido, a través de su canal de YouTube y de la web del festival, informa Secindi en nota de prensa.



Por otra parte, el cortometraje "¡Buen día!", dirigido por Antonio Gil Aparicio, ganador del premio Especial en el Festival Plasencia en Corto hace unas semanas, producido por Emblema Films para Cermi Extremadura, forma parte de la Sección Oficial a competición en el Certamen Internacional de cortometrajes del We Cam Fest, compitiendo con películas de diferentes partes del mundo, bajo el mismo tema.



El We Cam Fest, es un proyecto que rompe las barreras comunicativas a través de la Cinematografía. Es un festival de cine con igualdad, un proyecto libre, abierto y responsable. Es un espacio que promueve y visibiliza obras audiovisuales que hayan sido realizadas por personas con discapacidad o cuya temática sea la discapacidad.



De igual manera lucha por la dignidad, el respeto, la autonomía, la independencia, la igualdad, la protección, la aceptación y la accesibilidad de esta población a través de la cinematografía, las plataformas digitales y los medios convencionales de comunicación.



Durante el We Cam Fest, se proyectarán más de 40 contenidos audiovisuales de 23 países del mundo. También, se realizarán mesas redondas donde estará presente Secindi, en los que se expondrán testimonios, historias de vida y se darán a conocer prácticas que han logrado un cambio positivo hacia culturas inclusivas.



Coincidiendo con la semana en que se celebra el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Extremadura exporta su modelo de cine inclusivo con estas dos aportaciones como Festival de Cine y Producción Cinematográfica.

