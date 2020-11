Bolivia.- Arce pide "justicia" para las víctimas que "defendieron la democracia" en las protestas de Bolivia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha exigido este domingo "justicia" para quienes "defendieron la democracia a costa de su vida" durante las protestas de Senkata, en noviembre de 2019, en la que una decena de personas murieron como consecuencia de la represión del Ejército y la Policía.



"Muchos dirigentes y ciudadanos de Senkata fueron acusados por sedición y terrorismo por un Gobierno de facto que no respetó los Derechos Humanos del pueblo que pedía democracia para Bolivia", ha escrito Arce en su cuenta de Twiiter.



"La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de las hermanas y hermanos de Senkata. Nuestra solidaridad con ellos que defendieron la democracia a costa de su vida", ha añadido el presidente de Bolivia.



Las palabras de Arce se producen días después de la llegada a Bolivia de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar lo ocurrido tanto Senkata, Sacaba, y en el resto de episodios violentos registrados tras las fallidas elecciones de octubre de 2019, donde la oposición y parte del Ejército no reconocieron la victoria del expresidente Evo Morales.



Hasta el momento, sólo una persona ha sido detenida por estos hechos, se trata del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Cuéllar, en prisión domiciliaria desde hace unos días tras ser acusado de asesinato por los actos ocurridos en Sacaba, donde al menos cinco de las once víctimas mortales murieron como consecuencia de los impactos de bala de la fuerza pública.



Entre septiembre y diciembre de 2019, se registraron un centenar de heridos y al menos 37 fallecidos durante las protestas y bloqueos surgidos tras la renuncia del expresidente Evo Morales, quien salió del país rumbo a Argentina, previo paso por México.



ÁÑEZ LE PIDE A LA CIDH QUE "DÉ LA TALLA"



Por su parte, la expresidenta interina Jeanine Áñez también ha utilizado las redes sociales, pero en su caso, para pedir "imparcialidad" y "profesionalidad" a la CIDH durante sus investigaciones.



"Es muy importante que la CIDH dé la talla", ha escrito en Twiiter, donde ha apelado a la "imparcialidad", la "seriedad" y la "profesionalidad" del organismo, ya que "Bolivia y el mundo mira con atención su trabajo".



Áñez, quien en los últimos días ha estado denunciado presuntas presiones por parte del oficialismo, se podría enfrentar a un juicio de responsabilidad por los delitos de genocidio, asesinato, y violaciones a la Constitución, si saliera adelante la propuesta presenta por la Asamblea Legislativa.



Tanto Áñez, como algunos de sus ministros están siendo denunciados por violar la Constitución tras firmar el Decreto Supremo 4078 durante las protestas con el que eximía de responsabilidades penales a los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus tareas en las manifestaciones.



Finalmente, días después, la presión interna e internacional hicieron que Áñez diera marcha y acabara revocando la norma.

