Bogotá apuesta por lo digital para impulsar el arte y sus emprendimientos

Bogotá, 30 nov (EFE).- El acceso digital a las artes a través de una plataforma diversa y gratuita es una de las apuestas de Bogotá para fomentar el consumo de conciertos, obras de teatro y conferencias, así como para impulsar los emprendimientos de uno de los sectores más afectados por la pandemia de la covid-19.

La directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Catalina Valencia, afirmó en una entrevista con Efe que desde que asumió el cargo en enero pasado quería "hacer un proyecto digital que pudiera tener el acceso general del público" y que "no tuviera la gente que ir hasta un escenario para poder ver contenido".

"Nuestra plataforma 'Idartes se muda a tu casa' es un esfuerzo inicial por tener los contenidos de acceso para todos los ciudadanos en una plataforma para el disfrute y el goce de las artes", expresó Valencia.

La funcionaria de la Alcaldía de Bogotá manifestó que uno de los principales retos de esta plataforma es impulsar "los emprendimientos independientes de las artes".

"Lanzamos una estrategia que nos permite dentro de la plataforma conectar la oferta de la ciudad, pero también los emprendimientos independientes, impulsar esa oferta y no ser nosotros solo los que ofertamos, sino impulsar la oferta independiente de las artes de la ciudad", detalló.

La plataforma cuenta en la actualidad con 749 contenidos artísticos, 330 libros o documentos de consulta y 172 audios que recorren obras y temas relacionados con la danza, el teatro, la música, las artes audiovisuales, las plásticas y la literatura, así como contenidos relacionados con ciencia y tecnología.

UNA NAVIDAD ATÍPICA

Como parte de la estrategia para impulsar este golpeado sector, el Idartes también presentó "Fuego", una iniciativa por medio de la cual busca potenciar el consumo, la demanda y la oferta cultural en Bogotá.

"Nuestro sector está en cuidados intensivos y necesita unos primeros auxilios. 'Fuego' busca inspirar, ser una estrategia de comunicación inspiradora para la ciudadanía en general, en función de apoyar el arte, pero también que los artistas sientan que nosotros desde la institucionalidad pública acompañamos esta crisis y estamos haciendo grandes esfuerzos", detalló Valencia.

Una de las actividades de esta iniciativa es "Navidad al Barrio", en la que habrá unos 1.200 eventos culturales -entre películas, batucadas, comparsas, danzas, títeres y narradores orales, entre otros- en 300 zonas de Bogotá durante diciembre.

"Buscamos emplear a más de 600 artistas en la ciudad y a más de 150 agentes y productores en la ciudad. Esta es una oportunidad y ventana, y también es una voz de esperanza para cerrar el año en un sector que ha sido el más afectado en la economía", expresó la directora del Idartes.

Agregó: "La Navidad se convierte en una oportunidad para que la ciudad disfrute de las artes en cada rincón, algo que nunca ha sucedido. Vamos a estar en las cuadras, las calles, en pequeños formatos que permitan que la gente disfrute y goce de este momento, y cerrar el año un poco mejor, tanto los artistas como la ciudadanía".

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Por otra parte, Valencia manifestó que Bogotá está haciendo además una apuesta para que el arte sea un vehículo para el diálogo y la reconciliación en la ciudad colombiana que más víctimas del conflicto armado recibe y donde las autoridades apuntan a llegar a todos los rincones con expresiones culturales.

La directora del Idartes aseguró que "Bogotá es el epicentro y la ciudad de la reconciliación", algo que ha marcado la "historia política, cultural y social" de la capital colombiana "trascendentemente".

"Tenemos una línea que se llama 'Arte y memoria sin fronteras'. Cuando hablamos sin fronteras es porque pensamos como los Médicos Sin Fronteras: las artes también tienen que llegar a todos los rincones de la ciudad y en función de unos derroteros como la construcción de la memoria", detalló.

En ese sentido, señaló que el objetivo es dejar instalada una política transversal en la que las artes pueden facilitar el diálogo y hacerlo más "probable".

"Así que ese será uno de los proyectos fundamentales de las artes en Bogotá, un camino del diálogo con los diferentes que somos todos, pero para la construcción de una paz estable y duradera", dijo.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Una de las propuestas de Valencia es generar una red internacional de escenarios sustentable en la que los equipamientos se conviertan en epicentros donde las comunidades y los agentes culturales convergen para aportar a la construcción simbólica de ciudadanías creativas y activas.

"El proyecto de sostenibilidad busca en esta oportunidad no solamente pensar en los artistas, sino conectar a los artistas y los diferentes agentes de la cadena de valor de las artes, es decir esos que hacen posibles los espectáculos en vivo, que hacen parte de la realidad, del ecosistema artístico y cultural", dijo.

Igualmente, el Idartes impulsa los programas "Crea" y "Nidos", con los busca atender a decenas de miles de niños con estrategias de formación en danza, teatro, música, literatura, audiovisuales, artes plásticas y artes electrónicas.

Jorge Gil Ángel



