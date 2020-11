Biden nomina a Janet Yellen como secretaria del Tesoro

(Bloomberg) -- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como su secretaria del Tesoro, la primera mujer en dirigir la agencia.

También nombró a Neera Tanden para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto y a Cecilia Rouse para dirigir el Consejo de Asesores Económicos. Los asesores de larga data Jared Bernstein y Heather Boushey también estarán en el Consejo.

Yellen y otros funcionarios serán los encargados de dirigir la recuperación económica después de la pandemia de coronavirus.

Nota Original:Biden Taps Yellen as Treasury Secretary to Rebuild U.S. Economy

©2020 Bloomberg L.P.