Barkin de la Fed: economía de EE.UU. resiste pese a virus

(Bloomberg) -- La economía de Estados Unidos parece estar resistiendo a pesar del aumento de los casos de covid-19 y de las hospitalizaciones, lo que opaca los argumentos para un mayor estímulo monetario, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

“Es difícil encontrar una gran caída en los datos en tiempo real”, dijo Barkin el lunes en una conferencia de prensa antes de un discurso virtual en la Universidad de Carolina del Sur. “Estoy pensando en el gasto en tarjetas de crédito que veo cada semana. Realmente no ha dado un paso atrás todavía”.

Las compras mensuales de activos de la Fed por US$120.000 millones ya están proporcionando un estímulo bastante fuerte a la economía, además de las tasas de interés cercanas a cero, dijo Barkin. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) está considerando cambios en su programa de activos, incluida una nueva orientación, según las minutas de su última reunión.

“Estoy intrigado por lo que ha hecho el Banco de Canadá en términos de extensión de los plazos”, dijo Barkin. “Creo que es una técnica interesante si decidimos que la economía necesita más estímulos”.

El mes pasado, el Banco de Canadá hizo un ajuste técnico a su programa de compra de bonos, reduciendo la compra de bonos del Gobierno y cambiando las compras a valores a más largo plazo.

Sin embargo, con rendimientos a largo plazo del Tesoro de EE.UU. por debajo de 1%, una acción para bajar aún más las tasas podría tener poco efecto, dijo.

“Tenemos una curva de rendimiento relativamente plana a niveles relativamente bajos”, dijo. “Para mí no es obvio que el gran desafío que tenemos en este momento es cómo bajar los bonos del Tesoro unos pocos puntos básicos”.

Más ahorro

Los ahorros de los estadounidenses acumulados en los últimos nueve meses debido al estímulo fiscal y al recorte del gasto mientras estuvieron confinados en sus hogares servirán como respaldo para la economía, de los cuales el 70% corresponde a gasto del consumidor, dijo Barkin.

El líder de la Fed de Richmond dijo que la economía enfrenta restricciones a corto plazo por el aumento de los casos de coronavirus, junto con una posible sorpresa al alza por las vacunas en 2021.

“Es fácil imaginar que esto llevará a que la recuperación se aplane en los próximos meses a medida que intentamos avanzar durante el invierno”, dijo. “También tengo una esperanza razonable en la vacuna contra el virus. Si eso entra en juego al final del segundo trimestre, entonces se puede esperar algo de luz al final del túnel”.

Nota Original:Fed’s Barkin Says U.S. Economy Holding Up Amid Virus Resurgence

