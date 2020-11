Australia exige a China que se disculpe por un "repugnante" tuit falso

La bandera china ondea en la embajada de China en Canberra. EFE/EPA/LUKAS COCH

Sídney (Australia)/Pekín, 30 nov (EFE).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, exigió este lunes a China que se disculpe por la publicación de un "repugnate" tuit falso divulgado por un portavoz del ministerio chino de Asuntos Exteriores.

"El gobierno chino debe sentirse totalmente avergonzado por este mensaje. Los aminora ante los ojos del mundo", recalcó Morrison, al referirse a la imagen falsa publicada por el funcionario el funcionario Zhao Lijian en la red social Twitter, censurada en China.

Morrison recalcó en su mensaje desde Camberra que la publicación "es totalmente indignante y no puede ser justificada sobre ninguna base" y dijo que han pedido a Twitter que retire "inmediatamente" este mensaje que contiene "una imagen falsa".

El polémico tuit de Zhao Lijian, que tras cuatro horas sigue en la red social, está acompañado de una fotografía en la que un soldado ataviado con uniforme militar y casco con la bandera australiana empuña un cuchillo ensangrentado contra el cuello de un niño descalzo (cuya imagen aparece difuminada) que se aferra a un borrego blanco.

El suelo donde aparecen ambos está cubierto por la bandera australiana, que además tapa varios cuerpos inertes, y la afgana, compuesta por piezas de un puzle.

El funcionario chino escribió en su tuit sentirse "conmocionado por el asesinato de civiles y prisioneros afganos a manos de soldados australianos (...) Condenamos esos actos de manera firme y pedimos que rindan cuentas".

La publicación de Zhao Lijian se difunde después de que Australia admitiera el 19 de noviembre que su Ejército presuntamente asesinó a 39 civiles y prisioneros afganos entre 2005 y 2016 durante su despliegue en Afganistán.

El jefe del Ejército, Rick Burr, informó el viernes de que han notificado a trece soldados su expulsión, sin detallar si forman parte o no de los acusados, tras investigar los supuestos crímenes de guerra cometidos por militares.

A su vez, el director de diario nacionalista chino Global Times, Hu Xijin, salió en defensa del portavoz de la cancillería china, también a través de Twitter.

"Es una conocida viñeta que condena el brutal asesinato de las Fuerzas Especiales australianas a 39 civiles afganos", opina Hu.

"¿En base a qué se enfada Morrison por el uso de la viñeta por parte del portavoz de Exteriores? Es ridículo y vergonzante que le exija a China una disculpa", considera.

LAS DETERIORADAS RELACIONES ENTRE CAMBERRA Y PEKÍN

Las relaciones diplomáticas entre Camberra y Pekín se encuentran muy deterioradas desde un tiempo por varios choques dialécticos, tensiones comerciales entras ambas naciones y medidas políticas impulsadas por Australia.

"Indudablemente hay tensiones entre China y Australia, pero esta no es la manera de abordarlas", remarcó Morrison en su mensaje.

Australia vetó en 2018 a las empresas chinas Huawei y ZTE de cara a las concesiones de su red de quinta generación (5G) por razones de seguridad, y ha impulsado leyes para evitar la injerencia política extranjera, sin referirse directamente a China.

En el terreno comercial, donde el gigante asiático es el principal socio comercial de Australia, Pekín ha aumentado las tasas de importación de varios productos australianos al acusar a la nación oceánica de subsidios, algo que rechaza Camberra que ve las medidas como un boicot a sus productos.

Ambos países mantienen además profundas diferencias ideológicas y discrepan sobre temas como los derechos humanos o la militarización y libre navegación en el disputado Mar de China Meridional, entre otros.