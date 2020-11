Aurah Ruiz, nueva concursante de "La casa fuerte" tras la última infidelidad de Jesé

MADRID, 30 (CHANCE)



¡Bombazo en "La casa fuerte"! Y es que tras la expulsión de Sonia Monroy, un rostro de lo más conocido y de plena actualidad en estos momentos ha entrado en el reality, Aurah Ruiz. La canaria, como una sexy caperucita oculta bajo una capa roja, sorprendía a propios y a extraños anoche con su presentación estelar como nueva concursante tan sólo 48 horas después de haber protagonizado su enésima polémica pública con Jesé Rodríguez.



La pareja - o expareja, que la verdad estamos de lo más perdidos cuando de la explosiva morena y del futbolista se trata - retomaban para sorpresa de todos su relación después de años de guerra judicial y de reproches públicos por parte de Aurah, ya que Jesé se desentendió del hijo que tienen en común, Nyan, gravemente enfermo. Varias visitas a París por parte de la influencer y diferentes imágenes juntos dejaban claro que la guerra había dado paso al amor y que los canarios estaban viviendo una segunda oportunidad en su noviazgo. Una reconciliación de la que ambos presumieron durante la fiesta de cumpleaños de la concursante de "La casa fuerte", donde no escatimaron en besos, bailes y arrumacos que parecían indicar que, ahora sí, lo suyo parecía ir de lo más en serio.



Sin embargo, poco le duró la alegría a Aurah, que días después sorprendía a Jesé siéndole infiel con una amiga suya, la ex "viceversa" Rocío Amar. Una pillada en toda regla que terminaba con el futbolista pidiendo perdón a su novia y con la intervención de la policía para calmar a la canaria y escoltarla hasta su domicilio.



Tan sólo 48 horas después y todavía muy afectada por la última deslealtad de Jesé, Aurah ha tomado la decisión más radical y, dispuesta a alejarse del deportista después de esta nueva traición, ha entrado en "La casa fuerte" y, a buen seguro, dará mucho que hablar.



Con un escotadísimo vestido rojo a juego con una capa con capucha bajo la que ocultó su identidad, la explosiva canaria comenzaba su andadura en el reality confesando que "entro desubicada, muy bajita de moral. Llevo dos días llorando". En sus redes sociales, Aurah aseguraba rota de dolor, que "me han destrozado. No puedo estar con mi hijo, sólo le transmito tristeza".



Ahora, dispuesta a olvidarse de la última traición de Jesé, Aurah entra en "La casa fuerte" donde, además, le espera Marta Peñate, exnovia de uno de sus grandes amigos, Lester, con el que vimos a la nueva concursante hace tan sólo unos días.





Te Recomendamos