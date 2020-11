Anuar, hermano de Asraf, sale en su defensa: "Siempre le voy a apoyar"

15/01/2019 Asraf y Anuar Beno, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



La actitud que Asraf está demostrando durante su paso por "La casa fuerte" ha desatado todas las críticas y ha hecho que muchos cuestionen si su relación con Isa Pantoja tiene futuro. El propio modelo, sobrepasado, admitía que su noviazgo no va lo bien que debería y confesaba durante el fin de semana que no estaba seguro de su boda con la hija de Isabel Pantoja.



Pese a que los tortolitos ya lo han superado, e Isa ha dado la cara por su novio, defendiendo que Asraf no es controlador, ni celoso, ni machista, las críticas hacia el marroquí no cesan por su comportamiento altivo con su prometida, con la que en principio pasará por el altar el próximo 26 de junio.



Anuar, hermano de Asraf y uno de los pocos apoyos con los que cuenta el modelo - del que muchos afirman que está "enseñando la patita" durante el reality - prefiere no defender al concursante y guarda un tenso silencio cuando le preguntamos si reconocen la actitud que el modelo está teniendo con Isa.



Muy serio, el hermano menor del colaborador televisivo no quiere desvelar si cree que habrá boda entre Asraf y Chabelita ni tampoco confirma si sus padres están de acuerdo con este mediático noviazgo. Pese a que asegura que "no voy a decir nada", Anuar sale de su mutismo para señalar que "siempre voy a apoyar a mi hermano", sin desmentir, sin embargo, que Asraf sea machista, controlador, egoísta o ególatra, como se ha señalado en los últimos días.